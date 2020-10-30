Ученые пересмотрели процесс эволюции жизни на Земле 4 30.10.2020, 13:29

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Опубликовано новое исследование.

Эволюционные процессы, которые протекали между появлением простых бактериальных клеток и сложных эукариотических клеток, происходили несколько не так, как считали ученые ранее. Об этом говорят авторы новой научной работы, опубликованной в издании Nature Ecology & Evolution (перевод - lenta.ua)

Авторы нового исследования решили, что первая клетка, заполучившая митохондрий, уже имела структуру и функции сложной эукариотической клетки. До сих пор считалось, что появление внутри клеток митохондрий стало фактором роста сложности живых организмов. Разобраться в тонкостях эволюционного процесса помогли такие методы, как анализ геномов существующих видов и реконструкция процесса усложнения ДНК.

"Прокариоты становились сложнее в результате мутаций, горизонтального переноса генов и дупликации генетического материала. Один только последний фактор увеличил геном прокариот вдвое. Появились целые новые семейства генов, внутриклеточные пузырьки, цитоскелет и прочие структуры, характерные для сложных клеток", — рассказывают сотрудники Утрехтского университета (Нидерланды), которые проводили исследование совместно с коллегами из Института биомедицинских исследований в Барселоне (Испания).

Усложнение прокариот произошло не после приобретения митохондрий, а до этого. Ученые считают, что именно сложная клеточная структура позволила прокариотам поглотить альфапротеобактерий, и сделать их симбионтами, которые позже стали митохондриями.

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