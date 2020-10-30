Электрокары в ЕС обогнали по продажам обычные авто 6 30.10.2020, 21:00

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Еще 10 лет назад на электромобили приходилось менее 1% всех автопродаж.

Продажи электромобилей и гибридов в странах Евросоюза в сентябре впервые обошли продажи автомобилей с дизельными двигателями. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщило издание liga.net со ссылкой на данные исследования компании JATO.

Число проданных в сентябре электромобилей возросло на 139% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до 327 800 машин. При этом продажи электромобилей в ЕС впервые преодолели отметку в 300 000 ед.

В то же время продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжают падать. В сентябре доля проданных авто с дизельным двигателем упала до рекордно низких 24,8%.

При этом в 2010 году на них приходилось 50% от всех продаж, доля электромобилей была ниже 1%. "Всего пять лет назад дизельные автомобили были доминирующим игроком в Европе", – подчеркивается в исследовании JATO.

Среди электромобилей на гибридные автомобили пришлось 53%. Их продажи взлетели на 124%. Самыми популярными оказались автомобили Toyota и Lexus, которые заняли 32% рынка.

Среди электрокаров самым популярным по-прежнему остается Tesla Model 3, несмотря на падение сентябрьских продаж на 5% в годовом сравнению. Его ближайшие конкуренты Vokslwagen ID.3 и Renault Zoe показали рост в 357% и 211% соответственно.

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