Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской 21 8.10.2020, 10:27

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Полина Шарендо-Панасюк

Только экономические санкции против режима защитят белорусов.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк обратилась с открытым письмом к Светлане Тихановской:

- Добрый день, Светлана! Меня зовут Полина, заочно мы с вами знакомы. И чем-то похожи – у меня тоже двое детей и мужа очень часто бросают в тюрьму. Его зовут Андрей Шарендо, он отсидел по политическим статьям уже 55 суток и нет никакой гарантии, что не добавят еще 15, а потом еще.

Наш брестский ИВС - это десять темных, прокуренных камер в полуподвальном помещении, переполненных после хапунов, с круглосуточным тусклым светом, там тяжело пробыть и трое суток, неговоря о месяце…

С детьми я управляюсь сама, садик, школа, а по воскресеньям я хожу на Марши, и за это в отдел образования местная режимная шавка настрочила на меня донос, мол, разберитесь, примите меры. Но я на заседание комиссии по делам несовершеннолетних пришла не одна, а с десятками других брестчан, которым интересно было услышать, как за высказывание своих политических взглядов можно шантажировать родителей детьми. Тетки в комиссии к такому общению не прывыкли и дрогнули, и мои дети благодаря народной солидарности остались со мной.

Вообще, за полтора месяца осени в Беларуси произошло много подобных историй: это недавний вопиющий случай с сыном Елены Лазарчик, с семьей из Гомеля, у которой забрали пятерых (!) детей, моя знакомая, мама троих детей, провела в ИВС почти четверо суток якобы «до суда», в это воскресенье в Гродно карателями была схвачена 13-летняя девочка, только потому что заступилась за отца. А сколько еще есть историй, не попавших в правозащитные хроники?

Светлана, технически, де-юре, вы избранный президент Беларуси, хоть вам и неловко чувствовать или называть себя так. Но за вас проголосовали без преувеличения миллионы беларусов, даже я сходила на участок впервые с 1994 года и отдала вам свой голос. А что обязаны делать избраные президенты? Правильно, прислушиваться к своим избирателям, защищать их.

Белорусы мечтают о Свободе. Именно ради нее они каждодневно партизанят во дворах, выходят на еженедельные Марши, рискуя избиением, тюрьмой, детьми и даже жизнью. В ваших силах защитить их от дальнейшего насилия! Спасибо, что настояли на персональных санкциях против самых одиозных прихлебателей четырежды узурпатора, спасибо, что требуете расширения этих санкций. Может быть, стоит пойти еще дальше и признать ОМОН преступной организацией, как свое время SS Гитлера. Надеюсь, в будущем народ Беларуси этого добьется.

А теперь о главном, Светлана. Сказав А, вы не говорите Б. Отрицая экономические санкции против режима Лукашенко, вы, к сожалению, не защищаете своих избирателей от каких-то мифических экономических невзгод, а развязываете властям руки для дальнейшего насилия. Мне хочется верить, что вы делаете это не по своей воле. Нам, женщинам, проще пожертвовать собой, чем быть шантажированными жизнью детей и мужа. Такой шантаж невыносим. Но готова ли вы взять на себя еще тысячи избитых и искалеченных беларусов, тысячи сидящих в тюрьмах, детей, отобранных у родителей?

Когда администрация американского президента Рональда Рейгана ввела настоящие экономические санкции против СССР, он развалился. Десятки стран, сотни миллионов людей обрели свободу.

Светлана, история дала вам уникальный шанс говорить от лица беларусов с мировыми лидерами. Будьте его достойны, наберитесь мужества. Экономические санкции против диктатуры – это гарантия того, что наш протест войдет в историю мирным от начала до конца, ведь терпение людей не безгранично и когда-то им надоест быть мальчиками и девочками для битья. Наконец-то, что касается лично нас: экономические санкции – это ключ от тюрьмы, в которых сидят наши мужья. Воспользуйтесь им!

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