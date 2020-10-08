Астрономы нашли планеты, которые могут подходить для возникновения жизни больше, чем Земля 8.10.2020, 15:07

Авторы работы проводили поиск среди 4500 известных экзопланет за пределами Солнечной системы.

Наша планета может быть вовсе не самой лучшей по своим условиям во Вселенной. Исследователи под руководством Дирка Шульце-Макуха из Вашингтонского университета обнаружили 24 планеты за пределами Солнечной системы, условия на которых могут оказаться более подходящими для жизни, чем на Земле. Статья об этом опубликована в издании Astrobiology, пишет Naked science.

В работе подробно описываются характеристики потенциально «сверхобитаемых» планет, как их назвали ученые. Некоторые из них заметно больше, немного теплее и, возможно, «влажнее» Земли. Они также вращаются вокруг относительно стабильных звезд, процессы в недрах которых менее интенсивны, чем в Солнце.

Все 24 главных претендента на «сверхобитаемость» находятся на расстоянии более 100 световых лет от нас, что делает наблюдения за ними достаточно сложными. Однако авторы работы считают, что скоординированные усилия нескольких астрономических миссий позволят подробно изучить объекты. Особую надежду возлагают на космические аппараты, которые должны запустить в ближайшие годы, такие как телескоп имени Джеймса Уэбба, а также телескопы LUVOIR и PLATO.

Авторы работы проводили поиск среди 4500 известных экзопланет за пределами Солнечной системы. Исследователи выбрали планетно-звездные системы с землеподобными планетами, вращающимися в пределах обитаемой зоны вокруг звезды. Помимо звезд G-класса, подобных Солнцу, ученые рассматривали системы со звездами спектрального класса К. Они несколько холоднее, менее массивны и не такие яркие, как Солнце, но имеют больший срок существования, что дает потенциальной жизни на окружающих планетах больше времени на развитие.

Что касается планет, исследователи тоже учитывали целый ряд параметров. Во-первых, чтобы жизнь могла зародиться, планеты не должны быть слишком старыми, иначе они исчерпают свое геотермальное тепло и не будут иметь защитных магнитных полей. Например, Земле около 4,5 миллиарда лет, но исследователи утверждают, что оптимальным местом для жизни является планета, возраст которой составляет от пяти до восьми миллиардов лет.

Во-вторых, размер и масса тоже имеют значение. Более крупные, чем Земля, планеты, будут дольше сохранять геотермальное тепло, а их гравитация сможет удерживать достаточно густую атмосферу. Ну и не стоит забывать о воде и температурных колебаниях около поверхности. По расчетам исследователей, средняя температура примерно на пять градусов Цельсия выше земной вкупе с более высокой влажностью наиболее предпочтительна для зарождения жизни.

Среди 24 объектов, отобранных авторами исследования, ни один полностью не соответствует всем критериям сверхобитаемости; однако одна планета, по словам ученых, обладает «четырьмя критическими характеристиками», что делает ее, возможно, более комфортной для жизни, чем наша родная планета.

«Иногда трудно передать этот принцип сверхобитаемых планет, потому что мы думаем, что у нас лучшая планета, — резюмирует ведущий автор работы Дитер Шульце-Макух. — Да, у нас есть множество сложных и разнообразных форм жизни, и многие из них могут существовать в экстремальных условиях. <…> Но это не значит, что у нас [на планете] есть все самое лучшее».

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