В Беларуси предложили лишать гражданства инакомыслящих 17 13.11.2020, 14:24

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Заявление «депутата» Марии Василевич.

Готовится к рассмотрению во втором чтении на осенней «сессии» законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».

Что планируют изменить, БелТА рассказала «депутат» Мария Василевич:

- Предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления. Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия «в террористической и иной экстремистской деятельности» либо причинения «тяжкого вреда интересам Беларуси». В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление.

Отметим, что эти статьи в Беларуси зачастую используются против инакомыслящих.

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