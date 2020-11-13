Под Коссово задержали более сорока сотрудников «Беларуськалия»10
- 13.11.2020, 19:41
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Все они ехали на родину Тадеуша Костюшко на экскурсию.
13 ноября во время автобусной экскурсионной поездки на родину Тадеуша Костюшко (Коссово-Меречёвщина) было задержано 42 человека.
Среди них участники стачки на «Беларуськалии», неравнодушные солигорцы и водитель автобуса, сообщает стачком солигорских шахтеров.
Задержанных отвезли в Ивацевичский РОВД. У них переписали личные данные, взяли объяснения. После этих процедур ивацевичские милиционеры отпустили не всех.