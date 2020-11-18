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Историю болезни Романа Бондаренко удалили из базы БСМП

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  • 18.11.2020, 13:27
  • 7,544
Историю болезни Романа Бондаренко удалили из базы БСМП
Роман Бондаренко

Однако фото истории есть в открытом доступ

Историю болезни Романа Бондаренко удалили из базы минской Больницы скорой медицинской помощи. Как сообщает Telegram-канал «Белые халаты», ради этого к главному сисадмину больницы приходили представители Следственного комитета.

Удаленные документы противоречат официальной версии следствия. СК заявлял, будто бы Роман Бондаренко был пьян. Однако в истории болезни четко записано, что в крови Бондаренко было 0 ‰ этанола.

Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей

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