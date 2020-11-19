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В Беларуси приняли скандальные поправки к закону о гражданстве

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  • 19.11.2020, 17:32
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В Беларуси приняли скандальные поправки к закону о гражданстве

Власти будут наделены полномочиями лишать белорусского гражданства.

13 ноября Мария Василевич предложила так называемой палате представителей законопроект дающий возможность лишать белорусов гражданства.

Сегодня «палата представителей» приняла поправки в закон о гражданстве во втором чтении. В обновленном законе также предусмотрена возможность утраты гражданства из-за участия гражданами «в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси», сообщает belta.by.

Норма об утрате белорусского гражданства не будет распространяться на граждан Беларуси, родившихся в пределах современной территории республики или являвшихся гражданами бывшего Советского Союза и получивших гражданство Беларуси.

При этом, по словам так называемого депутата Марии Василевич, участие в экстремистской деятельности или причинение вреда интересам страны должно быть подтверждено вступившим в силу приговором суда.

Отметим, что статьи «экстремизм» и «терроризм» зачастую используются белорусскими властями для обвинения инакомыслящих.

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