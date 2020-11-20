Страны Балтии включили в санкционный список еще 28 пособников режима Лукашенко

Страны Балтии включили в санкционный список еще 28 пособников режима Лукашенко5
- 20.11.2020, 15:57
- 7,447
Теперь в санкционном списке — 156 человек
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в своем Твиттере о введение дополнительных санкция против 28 пособников режима Лукашенко.
«Совместно с Латвией и Эстонией наложены санкции на еще 28 человек, причастных к насилию против демонстрантов в Беларуси, в том числе к гибели Романа Бондаренко. Если жестокость не прекратится, мы расширим санкции. «Новая нормальность», навязываемая уходящим руководством, — это не вариант»
Теперь в санкционном списке стран Балтии — 156 человек, включая Лукашенко, его сына. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, а также на их счета в этих странах наложен арест.
In coordination with 🇱🇻🇪🇪, Lithuania sanctioned additional 28 individuals involved in the violence against protestors in #Belarus, inclu in the death of R.Bandarenka. If brutality doesn't stop, we'll expand sanctions. ‘New normal’ thrusted by outgoing leadership is not an option pic.twitter.com/wREG2q9a2L— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 20, 2020