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Страны Балтии включили в санкционный список еще 28 пособников режима Лукашенко

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  • 20.11.2020, 15:57
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Страны Балтии включили в санкционный список еще 28 пособников режима Лукашенко

Теперь в санкционном списке — 156 человек

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в своем Твиттере о введение дополнительных санкция против 28 пособников режима Лукашенко.

«Совместно с Латвией и Эстонией наложены санкции на еще 28 человек, причастных к насилию против демонстрантов в Беларуси, в том числе к гибели Романа Бондаренко. Если жестокость не прекратится, мы расширим санкции. «Новая нормальность», навязываемая уходящим руководством, — это не вариант»

Теперь в санкционном списке стран Балтии — 156 человек, включая Лукашенко, его сына. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, а также на их счета в этих странах наложен арест.

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