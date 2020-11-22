закрыть
22 ноября 2020, воскресенье, 19:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вакцину от краснухи признали эффективной при тяжелой форме коронавируса

1
  • 22.11.2020, 18:42
  • 6,045
Вакцину от краснухи признали эффективной при тяжелой форме коронавируса

К такому выводу пришли ученые университета американского штата Джорджия.

Вакцина от кори, краснухи и паротита (препарат MMR) эффективно снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые университета штата Джорджия (США), сообщает Американское общество микробиологии (ASM) (перевод — lenta.ua).

В исследовании приняли участие 80 пациентов, заразившихся COVID-19. По словам профессора университета Дэвида Харли, ученым удалось раскрыть обратную зависимость между уровнем антител к вирусу паротита и острыми проявлениями коронавируса.

Чем больше в организме пациента было антител к вирусу паротита, тем менее выраженными были симптомы COVID-19, отметил он.

Один из авторов исследования Джеффри Голд заявил, что обнаруженная закономерность, вероятно, объясняет редкие случаи заболевания COVID-19 в тяжелой форме у детей и подростков, поскольку в США и странах Европы дети дважды получают вакцину MMR.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов
Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин