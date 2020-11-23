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Как прошел Марш Мудрости в Минске

  • 23.11.2020, 19:14
  • 2,885
Как прошел Марш Мудрости в Минске
Фото: Агата Квятковская/ «Белсат»

Итоговый фоторепортаж.

Марш Мудрости 23 ноября впервые прошел с задержаниями. Милиционеры задерживали пожилых людей, которые требовали отставки Лукашенко, передает «Белсат».

Марш мудрости сегодня прошел по измененному маршруту. Участникам акции не разрешили пойти по проспекту Независимости от Красного костела до площади Якуба Коласа. Участники акции были вынуждены обходить милицейские кордоны и выходить на проезжую часть.

Фото Агата Квятковская belsat.eu

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