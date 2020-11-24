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В Cолигорске охранник КГБ убил рабочего «Беларуськалия», который поддерживал перемены

  • 24.11.2020, 14:42
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В Cолигорске охранник КГБ убил рабочего «Беларуськалия», который поддерживал перемены

У Геннадия Киселя осталось двое детей.

12 августа в Солигорске прямо возле здания КГБ, произошло убийство. По версии следствия, Леонид Штайда, военный пенсионер, работавший до ареста сторожем в местном КГБ, ударил в шею садовыми ножницами рабочего «Беларуськалия» Геннадия Киселя. От полученных травм потерпевший умер в реанимации, сообщает tut.by.

Убитому Геннадию Киселю было 50 лет, работал на «Беларуськалии» машинистом горно-выемочных машин, женат, у него осталось двое взрослых детей.

Вот как описывали произошедшее в оперативных сводках: «12 августа, около 19 часов, 50-летний мужчина, проезжая на велосипеде по улице Парковой, встретил 67-летнего горожанина. Между мужчинами произошла ссора. В ходе потасовки пешеход ударил велосипедиста в шею садовыми ножницами. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось».

Выяснилось, что до случившегося двое мужчин лично не встречались, но много спорили в интернете. Об этом рассказал сын убитого Алексей:

— Они никогда не виделись лично. Конфликт у них был в интернете, в переписке. Я узнал об этом уже после смерти папы. Он переписывался в «Одноклассниках» с разными людьми, в основном с сослуживцами, видео разные смотрел. О том, что ему кто-то угрожал, я ничего не знал. Отец был смелым человеком, ничего не боялся. Не думаю, что он бы меня о таком предупреждал. Он всегда стоял на стороне справедливости. После его смерти я изучил его страницу в «Одноклассниках». Там была очень большая переписка с обвиняемым. Не хватило мне нервов даже все прочитать, потому что там было очень много оскорбительных слов в адрес отца со стороны обвиняемого. Он писал ему «пьяница, неудачник, не служил, ничего в жизни не добился». Это все неправда, мой отец многого добился в жизни, у него замечательная семья.

Встречу с Леонидом Штайдой Алексей называет «стечением обстоятельств». Говорит, что отец в этот день возвращался с дачи, должен был заехать домой к сыну, который в это время был в командировке, чтобы покормить кота. 12 августа в Солигорске, как и во многих городах, были протесты, силовики частично перекрывали движение, поэтому отец поехал по дороге, которая проходила у здания КГБ.

Но обвиняемый считает иначе — что Кисель намеренно к нему приехал, в суде он упомянул, что в городе уже вовсю действовали «змагары». Он рассказал, что в тот день заскочил на работу перед тренировкой по волейболу, чтобы отдать коллеге, другому сторожу, садовые ножницы, которые на время забрал, чтобы подстричь кусты у себя на даче. По версии обвиняемого, Геннадий Кисель напал на него, а Штайда пытался защитить себя, в руке оказались те самые ножницы, размером около 50 см, которыми он и попал в шею неприятелю. В суде Леонид заявил, что считал Киселя «не врагом, а заблудившимся».

Судя по данным видеонаблюдения, которые зачитал прокурор, потасовка длилась около одной минуты. И сам момент нападения в кадр не попал. Но сразу несколько моментов, зафиксированных на экспертизах, говорят не в пользу версии обвиняемого, что он оборонялся: и следы крови, найденные на велосипеде, и характер раны, и то, как ножницы вошли в шею, и следственный эксперимент.

Военному пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве по ч.1 ст. 139 УК, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Гособвинитель запросил семь с половиной лет, с учетом, что Штайда пытался оказать Киселю медицинскую помощь сразу после удара (скорую помощь вызвали прохожие, но Леонид достал из машины аптечку, зажимал полотенцем рану).


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