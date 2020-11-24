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«Давайте уйдем в стачку — и через две недели проснемся в новой стране»

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  • 24.11.2020, 15:10
  • 2,459
«Давайте уйдем в стачку — и через две недели проснемся в новой стране»

Рабочие, учителя, воспитательницы, водители — настоящие хозяева в Беларуси.

Если сегодня все рабочие на предприятиях уйдут в стачку, то власть в стране сменится за две недели.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своего читателя:

- Экономическая ситуация в Беларуси ухудшается с каждым днем! Цены растут, деньги печатаются. Такая ситуация может продолжаться еще долго, т. к. экономика государства - это система, зависящая от многих факторов. Это играет как на нас, так и против нас.

Если сегодня все рабочие на предприятиях уйдут в стачку, то власть в стране сменится за две недели. Этого боятся все: Лукашенко, чиновники.

Но продолжая работать, продолжая бояться, продолжая надеяться на кого-то, продолжая говорить, "так я же электрик, я ничего не решаю, а в стачку надо уходить механику..." - мы делаем хуже только себе!

Если введут санкции, то западные и российские контракты могут уйти к конкурентам. Это, конечно, обрушит режим, но ведь при новой власти тоже надо работать и надо будет все начинать с нуля!

А если мы уйдем в стачку, мы будем на виду у западных партнеров, контракты останутся нашими, мы получим материальную помощь, с нами будут считаться, наши интересы будут принимать во внимание. Это обычная практика для современного мира!

Давайте перестанем жить «коротким рублем». Это наша страна и нам в ней жить! И нашим детям в ней жить! Сейчас мы боимся, что останемся без работы, без денег. Но как раз таки может быть наоборот.

Рабочие, учителя, воспитательницы в детском саду, водители и многие другие - мы здесь хозяева и только мы решаем в какой Беларуси нам жить!

Давайте уйдем в стачку все и сейчас! И через две недели проснемся в новой стране!

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