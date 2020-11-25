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Охранник КГБ заранее готовился к убийству рабочего «Беларуськалия», выступавшего за перемены?

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  • 25.11.2020, 11:20
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Охранник КГБ заранее готовился к убийству рабочего «Беларуськалия», выступавшего за перемены?

Появились подробности резонансного дела.

12 августа в Солигорске прямо возле здания КГБ, произошло убийство. По версии следствия, Леонид Штайда, военный пенсионер, работавший до ареста сторожем в местном КГБ, ударил в шею садовыми ножницами рабочего «Беларуськалия» Геннадия Киселя. От полученных травм потерпевший умер в реанимации. Конфликт разгорелся на почве политики. Охранник КГБ — сторонник Лукашенко, рабочий «Беларуськалия» — выступал за перемены?

Как сообщают источники Telegram-канала НЕХТА из КГБ, Штайд заранее «пробил» всю информацию по заводчанину Геннадию Киселю по базам данных (паспортные данные, адрес, телефон, привлечение к ответственности, налоговая, ФСЗН, пересечение границы, родственники, автотранспорт, и т.д.).

Помощь в этом ему оказал его непосредственный руководитель — начальник Солигорского межрайонного отдела УКГБ по г. Минску и Минской области, полковник Захарченко Максим Михайлович.

Сейчас по этому поводу, а также по обстоятельствам приема на работу неадекватного сторожа, Управление собственной безопасности КГБ ведёт служебную проверку.

Кроме того, выяснилось, что сторож пользовался телефоном секретной оперативной связи, имел доступ к компьютеру с несколькими десятками информационных баз и знал, где хранятся ключи от сейфа с оружием.

Секатор для убийства Штайд подготовил заранее и он давно лежал в райотделе КГБ.

Заводчанина на встречу позвал сам, предварительно отправив сообщение и позвонив. Место для встречи (здание КГБ) он выбрал неслучайно — чтобы показать, что он действующий сотрудник и в случае «форс-мажора» сдать Геннадия Киселя сотрудникам КГБ.

Данным Telegram-канала, в распоряжении КГБ есть видео с места преступления, на котором чётко видно убийство.

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