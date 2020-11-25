Цели для новых санкций против режима Лукашенко: нефтепродукты и калийные удобрения 25.11.2020, 13:44

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Канадские политики готовы обсуждать экономические санкции против официального Минска.

Действуя совместно с Европейским союзом, Канада 6 ноября включила еще 13 белорусских чиновников в свой санкционный список. Общее количество попавших в «черный список» составляет 55 человек. В этот список входят диктатор Александр Лукашенко и его сын Виктор, пишет редактор канадского издания New pathway (перевод — Charter97.org) Марко Левицкий.

Эти санкции были введены в соответствии с Законом о Специальных Экономических Мерах (Special Economic Measures Act) и налагают запрет на совершение сделок и замораживание активов для перечисленных лиц.

Попавшие под санкции также не допускаются в Канаду в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев (Refugee Protection Act). Насколько эффективными будут эти меры, еще неизвестно. Во-первых, мы не знаем о связях этих людей с Канадой. Во-вторых, Лукашенко никогда не был в Канаде и, вероятно, в любом случае не собирается ее посетить. Итак, в чем смысл?

Во время видеоконференции Minsk Center 16 октября, министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань сам признал, что санкции Канады «в значительной степени символичны». И если посмотреть на то, что сейчас происходит в Беларуси, введенные cанкции не имеют никакого значения. Что действительно необходимо, так это ударить по доходам Лукашенко. Если у него закончатся деньги, он не сможет платить своим силовикам, а если он им не заплатит, они его бросят. Тогда у него не будет другого выбора, кроме как бежать в Россию, как Янукович бежал из Украины в 2014 году.

Что мы действительно знаем, так это то, что нефтепродукты и калийные удобрения составляют основную часть белорусского экспорта и, таким образом, являются крупнейшим источником валютных резервов для Лукашенко. Конечно, Владимир Путин может в некоторой степени субсидировать Лукашенко, но это тоже имеет свои границы. Экономика России также сильно пострадала от санкций, падения мировых цен на нефть и пандемии COVID-19. Более того, сырая нефть, которую Беларусь перерабатывает в нефтепродукты на двух своих заводах, поставляется по трубопроводу из Российской Федерации. Таким образом, бойкот белорусских нефтепродуктов будет иметь дополнительный эффект от сокращения доходов, которые Москва получает от добычи сырой нефти.

Что касается калийных удобрений, Беларусь является вторым по величине производителем в мире с добычей 7 миллионов тонн в год. Белорусская калийная компания является крупнейшим отраслевым оператором страны. У «Беларуськалия» шесть шахт и четыре перерабатывающих завода. Россия, кстати, является мировым производителем номер три.

И кто номер один? Канада. Канадская калийная промышленность состоит из 11 шахт, 10 из которых находятся в Саскачеване и одна в Нью-Брансуике. Таким образом, любой бойкот белорусского экспорта калийных удобрений повысит мировую цену на этот продукт. А это значит — больше доходов для канадских производителей калийных удобрений.

Теперь совершенно очевидно, что для того, чтобы быть эффективной, Канада должна действовать согласованно со своими союзниками, в частности с Европейским союзом, который ведет гораздо большую торговлю с Беларусью. Силой внешней политики Канады всегда была ее репутация «честного посредника».

Оппозиционные канадские депутаты из Эдмонтона Майкл Купер из Консервативной партии и Хезер МакФерсон из «Новых демократов», заявили, что оба открыты для предложений по экономическим санкциям против режима Лукашенко. Как сказал Купер: «Учитывая, что ситуация в Беларуси ухудшилась, наиболее целесообразно принять гораздо более веские ограничительные меры против режима Лукашенко и, в этой связи, нацеливание на предприятия, которые обогащают Лукашенко и его приспешников, должно быть частью этого».

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