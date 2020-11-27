Сергей Щурко о новых сутках Хижинковой: Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении 27.11.2020, 11:40

Сергей Щурко

Спортивный журналист резко высказался в адрес лукашистов.

Журналист Сергей Щурко прокомментировал в «Фейсбуке» еще один суд экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольги Хижинковой. По итогам суда ей назначили еще 15 суток ареста. Однако это наказание, как рассказала ее адвокат, не будет суммироваться с предыдущими. Поэтому отсчет будет начат с 26 ноября, а выйти по нему она должна 11 декабря.

«Вы уже знаете, что Оле добавили еще 15 суток и на свободу она выйдет 11 декабря. Комментировать даже не хочу, у белорусов уже давно нет слов. Знаю только, что потом мы все вместе отправим ее на море и попросим такую же фотографию из какой-нить теплой страны. И это минимум, что сможем сделать для человека, который стал одним из героев этого года, хотя совсем и не собирался им становиться. И да, подписанты – спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте, пожалуйста, при встрече руки, чтобы не оказаться в неудобном положении. У нас с вами разные представления о жизни, свободе и будущем страны», – написал Щурко.

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