В Каменецком районе сельчанин подрался с начальником ГАИ 17 3.11.2020, 19:48

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Иллюстрационное фото

Мужчина схватил начальникa ГАИ за шиворот, ударил по подбородку и оторвал погон.

Как утверждает сайт МВД, 18 октября неподалеку от Каменца местный житель напал на начальника районной ГАИ.

18 октября глава Госавтоинспекции Каменецкого РОВД вместе с коллегой выбыли в деревню Ратайчицы для проверки сообщения о нетрезвом водителе.

В одном из дворов милиционеры нашли Volkswagen Passat. Водитель успел выйти из машины. Милиционеры попытались задержать сельчанина, однако за него вступились знакомые.

Один из них – 24-летний местный житель, который был пьян, «начал конфликтовать с милиционером, выхватил у него телефон и выбросил за забор».

«Затем агрессор схватил начальник ГАИ за шиворот, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон. В результате нападавшего удалось задержать», – сообщается в пресс-релизе МВД.

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