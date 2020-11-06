Стачка работает: на ОАО «Беларуськалий» уменьшили нормы производства 5 6.11.2020, 13:18

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На ОАО «Беларуськалий» значительно уменьшены производственные показатели.

Только в 1 РУ план по добыче руды с августа по ноябрь уменьшен на 100 тысяч тонн.

— В 1РУ план по добыче в августе составлял 545 тыс. тонн, в сентябре — 510 тыс. тонн, в октябре — 450 тыс. тонн, в ноябре — 445 тыс. тонн, — сообщили в стачкоме предприятия.

При этом, по информации стачкома, зарплата рабочих осталась прежней, кроме того всем регулярно выплачивают премию.

— Худо-бедно начальнички начали реагировать на явные нарушения техники безопасности. Не удивимся, если следующим шагом будет долгожданное повышение заработной платы, — отметили в стачкомке.

Сами горняки считают, что немалую роль в регулировании условий труда на предприятии играет стачка, в которой в настоящее время уже около 60 человек.

Последним в пятницу поддержал требования стачкома бригадир слесарей ремонтников 4РУ Вадим Фалей.

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