ВОЗ опубликовала новые данные о происхождении коронавируса 14 8.11.2020, 14:42

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Как же на самом деле появился COVID-19?

ВОЗ опубликовала новые детали расследования об источниках происхождения коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Ученые рассматривают возможность попадания вируса в организм человека от различных животных на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань, пишет «Новое время».

Ключевой темой последнего выпуска мультсериала «Южный Парк» («Особый пандемийный») было происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2: в одной из сюжетных линий этой серии фермер Рэнди Марш вступил в половой акт с летучей мышей и панголином в Китае, после чего люди в разных странах начали болеть COVID-19.

Таким образом создатели мультсериала ссылаются на основную версию попадания вируса в организм человека, согласно которой, отправной точкой распространения SARS-CoV-2 был рынок морепродуктов в китайском городе Ухань.

Несмотря на это, у ученых до сих пор нет достаточно доказательств в пользу того, что контакт людей с летучими мышами в Китае стал причиной пандемии.

Уже почти год представители ВОЗ в разных странах, включая Китай, пытаются выяснить, кто был «нулевым» пациентом COVID-19 и что могло стать причиной передачи коронавируса среди людей.

На днях на сайте ВОЗ опубликовали новые детали расследования возможных источников SARS-CoV-2, включая передачу вируса от летучих мышей, панголинов и других животных в Китае.

Рассказываем, что уже знают ученые об этом на данном этапе.

Расследование ВОЗ

Пятого ноября 2020-го представители главной международной организации здравоохранения опубликовали новые данные о затянувшемся расследовании причин пандемии СOVID-19.

Руководители ВОЗ заявили о переходе к заключительным этапам поиска источников коронавируса и подтвердили, что китайские ученые начали двухэтапное расследование причин возникновения вируса. Результаты этого расследования должны подтвердить или опровергнуть животное происхождение SARS-CoV-2, а также определить его роль в передаче нового вируса от человека к человеку.

Сейчас исследователи анализируют всю историю контактов людей с животными в конце 2019-го — начале 2020-го в Китае, а также отслеживают взаимодействия первых зараженных с другими людьми.

Работа предполагает сбор образцов крови, мочи и фекалий нескольких животных, включая летучих мышей, панголинов, циветтов и других млекопитающих, которые могли быть на рынках, фермах и в дикой среде обитания. С помощью ПЦР-тестов и тестов на антитела ученые планируют определить генетическое происхождение вируса и возможность его передачи человеку.

Сообщается, что специалисты уже собрали около 1200 экземпляров генетического материала 336 разных видов животных на рынке в Ухане, и ни один из них пока не показал положительный результат на SARS-CoV-2. В то же время, 8% мазков из местной окружающей среды, включая канализации и сточные воды, подтвердили наличие нового коронавируса.

По-прежнему, главными подозреваемыми в нынешней пандемии являются подковоносые летучие мыши. Это объясняется способностью их организма переносить вирусы SARS.

Главной преградой для ученых в этом расследовании может быть отсутствие ключевых генетических образцов и доказательств существования вируса на рынке в Ухане в самом начале пандемии. Дело в том, что с появлением первых случаев заражения коронавирусом власти Китая закрыли рынок для его полной дезинфекции, а представители ВОЗ исследовали это место уже через несколько месяцев.

Во время вспышки коронавируса SARS-CoV-1 в 2003-м группа ученых ВОЗ прибыла в Китай примерно через три месяца после первого случая заражения и также не смогла точно определить причину передачи вируса человеку.

Не там ищем?

Несмотря на данные о первых зараженных COVID-19, которые находились на рынке морепродуктов в Ухане, многие эксперты, включая представителей ВОЗ, допускают, что это место могло быть не источником нового вируса, а его катализатором.

«Рынок сыграл свою роль, это ясно. Но какую роль — мы не знаем, был ли он первоисточником или сыграл роль при распространении, или просто совпадение, что некоторые случаи были выявлены на этом рынке и рядом с ним», — говорил эксперт ВОЗ по безопасности пищевых продуктов Питер Бен Эмбарек в мае 2020-го.

В это же время в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний исключили версию о том, что уханьский рынок морепродуктов является местом возникновения вспышки COVID-19.

Местные ученые предоставили данные о том, что вирус циркулировал в Ухане еще до того, как медики подтвердили коронавирус у 41 пациента, связанных с этим рынком, что до сих пор считается началом пандемии.

Cогласно этой версии, уханьский рынок стал первым местом так называемого сверхраспространения болезни, и именно тогда один человек с коронавирусом заразил нетипично большое количество других людей.

Недавняя математическая модель передачи COVID-19, которую составили ученые из США, доказывает, что именно такие случаи сверхраспространения болезни играют важнейшую роль в развитии и сдерживании пандемии.

«Случаи сверхраспространения могут играть большую роль, чем большинство из нас предполагало до этого, поскольку они могут происходить очень часто. Если мы сможем контролировать случаи сверхраспространения, у нас будет гораздо больше шансов взять эту пандемию под контроль», — заявил профессор медицинской инженерии в Массачусетском технологическом институте Джеймс Коллинз.

Но если рынок в Ухане был местом, где вирус только передался от одного человеку многим другим людям, — кто был первым зараженным или тем самым «нулевым» пациентом? В китайских медиа предполагали, что этим пациентом стал 55-летний мужчина из провинции Хубэй, который мог инфицироваться еще 17 ноября 2019-го.

Правда, это далеко не единственный кандидат на роль нулевого пациента c COVID-19.

Первый случай коронавируса во Франции

Как уже сообщалось ранее, несколько месяцев назад главный реаниматолог французской больницы города Бобиньи Ив Коэн заявил, что первым пациентом с COVID-19 мог быть 43-летний торговец рыбой Амируш Хаммар, который обратился к медикам с симптомами гриппа еще 27 декабря 2019-го.

Официально, первый случай заражения во Франции зарегистрировали только 24 января 2020-го в городе Бордо, недалеко от границы с Испанией.

Но медики из города Бобиньи вблизи Парижа решили проверить 14 замороженных респираторных образцов пациентов, поступивших с симптомами, похожими на COVID-19, в период с начала декабря 2019-го по середину января 2020-го.

По данным авторов исследования, результаты анализов пациента Амируша Хаммара подтвердили у него COVID-19.

«Он болел в течение 15 дней и заразил двух своих детей, но не заразил жену, которая работает в супермаркете. Он был поражен и не понимал, как мог заразится. Мы сложили пазл, и узнали, что он не совершал никаких поездок. Единственный контакт, который у него был, — это его жена», — говорил Ив Коэн.

Сообщалось, что Хаммар родом из Алжира, но он никуда не выезжал с августа 2019-го.

Мужчина обратился к врачам с симптомами кашля с кровью, головной болью и лихорадкой, которые были у него уже несколько дней. Результаты анализов компьютерной томографии показали, что у пациента были повреждены ткани легких. Однако, после лечения антибиотиками его выписали из больницы 29 декабря.

По словам Коэна, сохранившиеся анализы всех людей с похожими симптомами в то время нужно протестировать заново. Не исключено, что записи о нулевом пациенте могут подтвердить в другом регионе или другой стране еще раньше.

В ВОЗ также не исключали версии с заражением первых пациентов новым коронавирусом в других странах в конце 2019-го.

Необоснованная конспирология

Пожалуй, самая популярная теория происхождения коронавируса, которую обсуждают до сих пор — создание SARS-CoV-2 спецслужбами разных стран в секретных лабораториях с целью истребления человечества. Ну или что-то в этом духе.

В частности, весной 2020-го госсекретарь США Майк Помпео заявлял об «огромном количестве доказательств» того, что источником COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

О доказательствах искусственного создания нового коронавируса китайскими учеными говорил и 45-й президент США Дональд Трамп. «Я не могу вам это сказать. Мне не разрешено об этом говорить», — дразнил журналистов Трамп.

В медиа также сообщалось о неких «данных разведки» США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, согласно которым власти Китая намеренно уничтожали доказательства о первой вспышке заболевания, заставляли молчать ученых и докторов, которые знали об этом и т. д.

Но еще за несколько недель до подобных заявлений ученые из нескольких университетов США и Австралии подтвердили, что коронавирус SARS-CoV-2 возник и развивался сугубо эволюционным путем, и его нельзя было создать в лабораторных условиях.

«Сравнив все известные генетические данные с данными о структуре коронавируса, мы можем с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 возник естественным образом», — объяснял один из авторов исследования иммунолог Кристиан Андерсен.

Ученые определили, что структура SARS-CoV-2 уникальна, а для создания похожего вируса в лабораторных условиях нужно заимствовать молекулярную структуру у одного из уже известных науке вирусов.

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