Рабочие крупных предприятий продолжают вступать в стачку 4 9.11.2020, 13:57

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Архивное фото tut.by

Их требования: отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов.

Двое работников БелАЗа написали заявления о присоединении к общенациональной забастовке. Также к стачке присоединились еще трое работников «Беларуськалия», пишет газета «Белорусы и рынок»

Двое работников БелАЗа, электросварщик 6-го разряда сварочного цеха Олег Сосницкий и фрезеровщик 6-го разряда инструментального цеха Сергей Валентюкевич, присоединились к общенациональной забастовке с 9 ноября.

Их требования: отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов, освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан. В заявлении Сергея Валентюкевича есть еще одно требование — уволить мастера и начальника цеха, которые, по его заявлениям, оказывают давление на рабочих.

Также утром 9 ноября к стачке присоединились еще трое работников «Беларуськалия» — дежурный электрослесарь участка ПУВРКТ рудника 3РУ Максим Данилевич, ремонтник СОФ-4 Сергей Рожко и слесарь-ремонтник СОФ-4 Дмитрий Быков.

Напомним, на прошлой неделе к стачке также присоединились несколько дестяков работников «Беларуськалия», «Гродно Азота» и Белорусского металлургического завода.

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