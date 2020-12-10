Усиливаются тенденция, которая может обрушить курс белорусского рубля 1 10.12.2020, 8:18

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Эксперты обратили внимание на странную особенность кредитования в нашей стране.

Кредитование в Беларуси снова начало расти. Вот только рост этот имеет весьма странный характер. Размер кредитования населения постепенно снижается, как, впрочем, и объем кредитов, выдаваемых частным компаниям, а кредитные долги госпредприятий постоянно растут. На это обратили внимание российские эксперты и рассказали о последствиях, пишет infobank.by.

Кто и что обнаружил?

Эксперты Сбера — новое название российского Сбербанка — отметили в своем отчете по итогам октября:

— В Беларуси кредитный портфель банков вернулся к росту. Основным драйвером стали госпредприятия, увеличившие задолженность на 5%. Прибыль банков сократилась из-за двукратного роста отчислений в резервы.

Как же так? Ведь все говорили, что Национальный банк всячески сокращает выдачу кредитов, чтобы не вливать в экономику лишние деньги, которые приведут к обесцениванию белорусского рубля.

Но со стороны виднее. Сбер отметил, что кредитный портфель белорусских банков в октябре вырос на 1,8%

Несмотря на сохранение жестких условий на рынке кредитования Беларуси, в октябре 2020 года кредитный портфель белорусских банков вернулся к росту.

За октябрь портфель вырос на 1,8%, при том, что в сентябре он «похудел» на 1,8%. Данных за ноябрь пока что нет, но, судя по всему, они тоже будут положительными.

Обнаружив аномалию, российские финансисты стали изучать структуру роста и сделали вывод, что основным драйвером кредитования стали государственные коммерческие предприятия.

Их задолженность за октябрь увеличилась на 5%. Кроме того:

объем валютных кредитов вырос на 5,5% (!)

объем кредитов в белорусских рублях — на 4%

Одновременно данные показывают, что кредитование населения и частного сектора в Беларуси не могут похвастаться такой великолепной динамикой прироста:

кредитование населения в октябре сократилось на 0,3% — в сентябре был рост на 0,5%

задолженность частных фирм увеличилась на 0,4% (-2,2% в сентябре)

— кроме того, белорусские банки продолжают работать в крайне жестких условиях. Нацбанк все еще ограничивает предоставление ликвидности, вызывая рост ставок на рынке.

— Несмотря на возвращение системы к состоянию профицита ликвидности, ресурсы между кредитными организациями, вероятно, распределены неравномерно. Средняя ставка по новым депозитам сроком на 1 год для населения в октябре увеличилась на 0,4 процентного пункта до 15,5% (при ставке рефинансирования 7,75%), — отмечают в Сбере.

Одновременно, ставки по потребительским кредитам отдельных банков колеблются в диапазоне 25-30%. Нацбанк Беларуси сохраняет РВСР (расчетную величину стандартного риска) для новых кредитов физлиц в районе 13%, делая кредитование по ставке выше данного порога крайне малопривлекательным из-за повышенных регуляторных требований.

Бьют ли такие условия ведения бизнеса по банковской системе Беларуси?

По мнению экспертов Сбера, прибыль банковской системы Беларуси в январе-октябре 2020 года снизилась на 16,3%.

Вот что по этому поводу говорят в Сбере:

— Основная причина — двукратный рост отчислений в резервы. Концентрация рисков в системе заставила агентство Fitch пересмотреть прогноз в отношении 5 белорусских банков со «стабильного» на «негативный», долгосрочный рейтинг дефолта эмитента был сохранен на уровне «B».

К чему может привести рост кредитования госпредприятий?

Ответ очевиден, но, опять же, дадим слово экспертам из российского Сбербанка:

— Скорее всего, сложная экономическая конъюнктура вместе с политическим кризисом подталкивают руководство страны к использованию знакомых инструментов поддержки экономической активности. Мы неоднократно описывали риски, связанные с проведением подобной политики, реализация которых может привести к ускорению инфляции, ослаблению национальной валюты и больно ударить по доходам населения.

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