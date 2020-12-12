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Белорусские ритуальные агентства: Первая волна COVID-19 — детский лепет

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  • 12.12.2020, 18:06
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Белорусские ритуальные агентства: Первая волна COVID-19 — детский лепет
Фото: euroradio

В стране настоящий коронавирусный коллапс.

По официальным данным, каждые сутки от коронавируса в Беларуси умирает 7-9 человек. Неофициальные источники называют эти цифры сильно заниженными. Да и если пообщаться с сотрудниками ритуальных агентств, складывается впечатление, что "ковидных" смертей в стране очень много, хоть в свидетельствах указывается, как правило, совсем другая причина, сообщает "Еврорадио".

В морге минской больницы №9 — 120 трупов

— Работы стало в разы больше. Первая волна — это был детский лепет, но страха было больше. Сейчас уже все привыкли, — рассказывает работник одного из минских ритуальных бюро Геннадий. — В принципе, каждый день приходится хоронить с коронавирусом. Дело в том, что в справке о смерти не указывают, что это COVID-19.

Собеседник отмечает, что пожилые люди умирают чаще, особенно с хроническими болезнями, но бывают и молодые.

— Летом было потише. Сейчас самый яркий пример — морг в больнице №9, где больше всего покойников, у которых был коронавирус. Ребята, которые работают в морге, говорят, что в день там проходит 20-30 человек. А несколько дней назад там было 120 человек — рекорд. И практически все ковидные.

В первую волну умерших от коронавируса хоронили в закрытых гробах. Теперь чаще в открытых, поскольку на рынке ритуальных услуг появилась новая — дезинфекция тела. Но Геннадий относится к ней скептически.

— Эта подготовка тела с дезинфекцией от коронавируса стоит приличных денег. От 250 до 300 рублей. При этом подготовить тело обычного человека стоит 150 рублей. По-моему, людей просто выставляют на деньги. Все это сказки. Специалисты, которые работают в моргах, утверждают, что мертвый уже не заразный. Заразны те, кто дышат, кашляют, разговаривают.

Геннадий подчеркивает, что работать с умершими не страшно. Их живые родственники являются большей угрозой для сотрудников ритуального бюро. Но люди гораздо реже заказывают поминки.

— Таких около 20 процентов. Мы и сами рекомендуем этого не делать, потому что большое сборище людей — это все-таки лишнее.

Собеседник говорит, в последнее время стало заметно, что люди сильно победнели.

— Если еще год назад люди могли позволить для своих родственников что-то более дорогое, то уже не до жира. Сегодня лишь бы похоронить.

За месяц 900 заявок в крематорий

Евгений из еще одного минского ритуального бюро говорит, что вся сфера загружена работой.

— В крематории норма — 600 заявок, а за прошлый месяц их было 900. С теми, кто умер от коронавируса, приходится работать каждый день. У нас по одному телу в день. Но это только у нас, а агентств много. Первая волна коронавируса, конечно, не была такая загруженная, как вторая.

— Людей стало умирать больше, но родственники стали осторожнее. Буквально неделю назад 30-40 процентов из 100 процентов были с COVID-19. Cейчас немного поменьше, — говорит работник другого похоронного бюро в Минске. — В крематориях все стерильно, залы обрабатываются. Мы ходим в специальных костюмах. Конечно, становится больше расходов на то, чтобы были маски, перчатки, костюмы. Здоровье в первую очередь.

В агентстве из Гродненской области сообщают, что в первую волну коронавируса хоронили примерно одного человека в неделю. Теперь — по три.

— Больше умирают мужчины старше 50 лет. Очень редко молодые. Вчера мы хоронили "ковид". Родственники на кладбище попрощались, и все. Бывает, на поминальный обед ездят. В первую волну было страшнее, сейчас уже как-то привычно, — отмечают в ритуальном агентстве.

Из общепита в ритуальные услуги

Одной из самых пострадавших от коронавируса сфер стал общепит. Журналисты пообщались с представителем отрасли, который в первую волну COVID-19 перешел работать в ритуальные услуги в Брестской области.

Михаилу 25 лет. Глядя на него, можно подумать, что стиль и пафос — это его стихия. Его образ намного проще увязать с вечеринками и модными магазинами, чем с ритуальными услугами, но в коронавирус выбор работ был невелик.

— У моего отца своя контора ритуальных услуг. Я подрабатывал у него и до коронавируса. До пандемии я год работал официантом. Все было хорошо. Потом гостей стало мало. Не было никакого заработка. Поэтому в мае я пришел в ритуальные услуги, — рассказывает Михаил.

По словам парня, в пандемию людей стало умирать в два раза больше. Летом был спад, а теперь все откатилось к весеннему состоянию.

— Сколько "ковидных", не всегда понятно. Этого не писалось в свидетельстве о смерти. Зато людей весной хоронили в пакетах. В гробу, конечно, но в пакете. Так было с теми, у кого подозревался ковид, — где-то с 70 процентами.

Михаил занимался оформлением документов, копал могилы, выносил умерших. За день можно было заработать 160 рублей. В общепите в первую волну о таких деньгах и речи не шло. Поработать, правда, нужно было порядочно.

"Быть священником — это реально бизнес"

— На эти деньги надо было выкопать и закопать две могилы и сделать три выноса. Вот священником быть — это реально бизнес. За отпевание они берут 100 рублей.

Бывало такое, что священнослужители отказывались ехать на похороны, потому что боялись COVID-19.

— В коронавирус даже проще стало работать. Никаких поминок. Все в спокойном режиме делалось. Люди адекватно реагировали, не собирались. Все меры предосторожности были соблюдены. Даже со стороны церкви. Священники были абсолютно все в масках и отпевали только на кладбище в теплое время.

Сейчас Михаил снова в общепите, но дела там еще хуже, чем весной.

— Вообще работать в ритуальных услугах — спокойно. К этому привыкаешь и перестаешь воспринимать смерть так, как воспринимал ее до этого. Это просто работа. Но сейчас зима, а я не могу переносить холода, поэтому в ритуальные услуги пока точно не собираюсь, — заключает Михаил.

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