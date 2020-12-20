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В Великобритании за сутки выявили около 36 тыс. случаев COVID-19

  • 20.12.2020, 22:34
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В Великобритании за сутки выявили около 36 тыс. случаев COVID-19

Это рекордный прирост.

В воскресенье, 20 декабря, в Великобритании выявили 35 928 новых случаев COVID-19, это самый высокий ежедневный рост с начала пандемии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным информагентства, было зарегистрировано 326 смертей в течение 28 дней после положительного теста, что ниже 534 случаев, зарегистрированных в субботу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый тип коронавируса, который может быть на 70% заразнее.

Лондон на этой неделе ввел максимальный, третий уровень ограничений из-за распространения COVID-19. Такой уровень предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе могут собираться вместе не более шести человек.

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