Как стачка на «Беларуськалии» изменила ситуацию на предприятии 11 28.12.2020, 10:24

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иллюстрационное Фото

Забастовка реально работает.

Псевдовласть усиленно пытается делать вид, что никаких забастовок и стачек нет. Но у Telegram-канала «Ник и Майк» есть несколько цифр, которые показывают, что предприятия боятся стачки как огня. Для примера возьмем «Беларуськалий».

Предприятие медленно запрягало в плане стачки, но на данный момент к ней присоединилось более 130 человек. Несмотря на давление, стачка сумела стать костью в горле для директора «Беларуськалия» Ивана Головатого (который, напомним, по совместительству является кумом Виктора Лукашенко). Головатый, кстати, нынче без двух охранников не появляется, а вокруг его дома установлены видеокамеры. На работе Головатого курируют несколько сотрудников КГБ, которые появились на предприятии сразу после августовских событий.

Стачке удалось наладить общение с крупнейшим трейдером продукции предприятия норвежской компанией Yara, которое сильно обеспокоено нарушением прав рабочих на предприятии. Массовые репрессии против шахтеров не начаты только потому, что в январе «Беларуськалию» нужно подписать новый пятилетний контракт на миллиард долларов. Руководство предприятия это сильно щекочет нервы.

Второе направление работы «Беларуськалия» - покупка лояльности тех, кто в стачку пока не ушел. Небывалое дело – на предприятии уже четыре (!) месяца подряд выписываются премии. В сентябре 100%, в октябре – 100%, в ноябре – 50%, в декабре – 100%. Причем, если ранее планы по выработке постоянно повышались, то есть сейчас они на некоторых участках снижены на 30-40 процентов.

Кроме того, в декабре всем выписана традиционная новогодняя премия в 200 рублей, а на январь запланирована выплата 13-й зарплаты (справедливости ради скажем, что это обычная практика на «Белкалии»).

Если учесть, что на «Беларуськалии» работает 16 тысяч человек, а средний оклад – в районе тысячи рублей, то получается каждая премия в 100% обходится предприятию в 8 млн долларов вместе с налогами. Средняя зарплата значительно выше (потому что учитываются премии и надбавки) – около 3500 рублей. Поэтому 13-я зарплата обойдется еще дороже – в 29 млн долларов. Итого при самых грубых подсчетах выходит, что стачка в данный момент обошлась «Белкалию» в 60 млн долларов.

Конечно, возможно, на «Беларуськалии» настолько все хорошо, что предприятие может поощрять своих работников хоть каждый месяц. Но цифры говорят о другом. За 10 месяцев выручка крупных химпредприятий (валообразующие - «Беларуськалий», «Гродно-Азот», Гомельский химзавод) упала по сравнению с 2019 годом на 10,8%, прибыль – на 46,9%. Рентабельность снизилась с 17,9% до 10,6%. Отдельно надо отметить, что рентабельность отрасли в октябре составила всего 5,2%. В государственной статистике предприятия с рентабельность ниже пяти процентов считаются низкорентабельными. И это мы говорим про предприятия, которые кормят половину страны.

Чистая прибыль химпредприятий за 10 месяцев 2020 года упала в 7 раз – до 67 млн долларов. Падение чистой прибыли в основном связано с ухудшением финансовых результатов предприятий Солигорского района, где расположен «Беларуськалий» и его дочки.

Очевидно, что не все из этих показателей можно списать на эпидемию коронавируса. Очевидно, что также сказалась и стачка, и итальянская забастовка тех, кто остался работать, и те беспрецедентные меры по покупке лояльности, о которых говорилось выше.

О чем все это? Стачка реально работает. Когда 130 честных и смелых шахтеров коренным образом изменили ситуацию на предприятии, то представляете, если таких будет не 130 человек, а тысяча или пять тысяч? Очевидно, это и боится Головатый и пытается всеми способами остановить уход людей в стачку.

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