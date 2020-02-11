«Словно из «Звездных войн»: Airbus представил новую модель самолета

«Словно из «Звездных войн»: Airbus представил новую модель самолета1
- 11.02.2020, 23:19
«Зеленая» модель самолета будущего удивляет дизайном.
Во вторник на авиасалоне в Сингапуре компания Airbus представила «зеленую» модель самолета будущего.
Внешне самолет органично смотрелся бы в продолжении «Звездных войн», при этом предлагаемая модель сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу, пишет ВВС.
Эту задачу в рамках борьбы с изменениями климата пытаются решить все авиакомпании-гиганты.
Путем совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полете, что поможет сократить объемы используемого топлива на 20%.
Первые летные испытания новой модели, названной Maveric, успешно прошли в июне прошлого года во Франции и продолжатся до середины 2020 года на полигоне недалеко от Тулузы.
Неясными остаются два момента: останутся ли в самолете окна и как будут расставлены пассажирские кресла.