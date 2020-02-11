«Словно из «Звездных войн»: Airbus представил новую модель самолета 1 11.02.2020, 23:19

Модель назвали MAVERIC

Фото: ЕРА

«Зеленая» модель самолета будущего удивляет дизайном.

Во вторник на авиасалоне в Сингапуре компания Airbus представила «зеленую» модель самолета будущего.

Внешне самолет органично смотрелся бы в продолжении «Звездных войн», при этом предлагаемая модель сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу, пишет ВВС.

Эту задачу в рамках борьбы с изменениями климата пытаются решить все авиакомпании-гиганты.

Путем совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полете, что поможет сократить объемы используемого топлива на 20%.

Первые летные испытания новой модели, названной Maveric, успешно прошли в июне прошлого года во Франции и продолжатся до середины 2020 года на полигоне недалеко от Тулузы.

Неясными остаются два момента: останутся ли в самолете окна и как будут расставлены пассажирские кресла.