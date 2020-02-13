В белорусскую армию будут призывать с грыжей и ожирением 6 Семен Печенко, «Солидарность»

13.02.2020, 9:44

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Чем это может закончиться?

Минобороны и Минздрав утвердили обновленную Инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Нововведения вызвали ажиотаж в Байнете. И не только среди рядовых пользователей соцсетей, но и в экспертной среде.

Так, специалист одной из компаний, помогающей призывникам в реализации права на отсрочку или военный билет, в комментарии «Радыё Свабода» назвал изменения в инструкции кардинальными.

По его словам, нововведения касаются в основном тех пунктов, которые наиболее часто становились причиной признания призывников непригодными к службе.

Эксперт предположил, что изменения в инструкции появились из-за недостаточного эффекта от прошлогодней призывной реформы.

В Минобороны подобные заявления опровергают. По словам начальника военно-медицинского управления министерства обороны Дмитрия Альховика, в большей степени обновленная инструкция касается отдельных воинских учетных специальностей. В целом же большую массу призывников перемены не затронут.

Имеют ли право на жизнь опасения обывателей и экспертов?

В интервью tut.by Дмитрий Альховик рассказал, что новая инструкция избавилась от нечетко прописанных диагностических критериев, которыми пользовались призывниками для уклонения от службы.

Напомним, что тема уклонистов красной нитью проходила через дискуссию о необходимости введения так называемого «закона об отсрочках».

Фактически одновременно с обновленной инструкцией обществу явили новый указ главы государства, посвященный пакету социальных гарантий для отслуживших срочную службу в армии. Не исключено, что таким образом власти позаботились и о прянике, чтобы попытаться решить проблему призыва.

Кроме того, Лукашенко недавно поддержал идею заменить молодым аграриям срочную военную службу на службу в резерве. Кадровый голод в этой сфере не первый год волнует власти. И если идея будет реализована, кому-то нужно будет заменить собой агрономов и ветеринаров на срочной службе.

Так ли хороша военная медицина?

В Минобороны говорят, что одной из причин внесения изменений в инструкцию стало то, что за десять лет действия документа в предыдущей редакции «медицина сильно продвинулась вперед».

— Появились новые методы исследований и диагностические возможности. А значит, мы можем более пристально проверять здоровье призывников, — заявил Дмитрий Альховик.

В эфире «Панорамы» начальник военно-медицинского управления отметил, что в белорусской армии есть все необходимое для наблюдения за призывниками с медицинскими противопоказаниями.

В январе на портале onliner.by военный врач с десятилетним стажем рассказал об аспектах своей службы. Среди прочего он напрямую связал внесение изменений в инструкцию с попыткой государства решить проблему недобора на срочную службу. Приведем несколько цитат:

— После распределения эта работа больше касается организации. Вы занимаетесь ремонтом медпункта, ремонтом и обслуживанием техники, настраиваете работу своего персонала. Непосредственно лечение занимает 10-15 процентов рабочего времени. (…)

— На самом деле, медицинское обеспечение солдат Вооруженных сил довольно неплохое. Если кто-то говорит, что в армии зеленка и аспирин лечат все, то это не так. Спектр лекарств довольно обширный, хватает для всего. Другой вопрос — квалификация врачей. Если специалист 80-90 процентов времени занимается хозяйственными вопросами, то что можно говорить о его практическом арсенале? Какое лечение он может дать пациенту? (…)

— Командиры отделений уверены: если солдат заболел — сто процентов хочет уклониться от службы. Почему-то они считают, что врачи всеми силами хотят помочь военнослужащим в этом.

К теме отношения к больным в армии вернемся чуть позже, а пока несколько примеров из недавнего прошлого.

1 сентября 2013-го в Печах умер 18-летний срочник. Официальная причина — острая коронарная недостаточность вследствие ишемической болезни сердца.

В начале августа 2014-го военнослужащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Минска умер в результате менингококковой инфекции.

12 сентября того же года в одной из частей Минска умер солдат-срочник. Предварительной причиной смерти называли острую сердечную недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

20 июля 2019-го в Кореличском районе умер 26-летний Михаил Риштовский, которого комиссовали из армии с онкологическим заболеванием на четвертой стадии. Родные молодого человека утверждали, что его призвали в армию уже с раком. Согласно официальной информации, болезнь появилась во время службы.

О возможных последствиях

История Михаила Риштовского показательна по нескольким причинам. По словам его родных, в армию он попал из-за недобора призывников. Якобы его призвали, невзирая на плохие анализы.

В части, по утверждению родных солдата, ему оказывали некачественную медпомощь, а командование и сослуживцы расценивали его частые жалобы на здоровье как попытку «откосить» от службы.

Из личного опыта. В первые дни службы я повредил стопу. Нога стала сильно опухать, но из-за интенсивной подготовки к церемонии принятия воинской присяги мне далеко не сразу разрешили обратиться в медчасть.

Туда я попал лишь тогда, когда нога перестала влезать в сапог, а мою хромоту во время строевой подготовки было уже невозможно игнорировать. И спустя 17 лет я помню отношение к себе в те дни со стороны сослуживцев и командиров: подавляющее большинство подозревало меня в намеренном травмировании.

Если худшие опасения критиков нововведений сбудутся, нас могут ждать несколько крайне неприятных моментов. Во-первых, нельзя исключать рост количества инцидентов в армии, схожих с историей Риштовского.

Во-вторых, появление в частях людей со специфическими диагнозами может добавить напряженности. С одной стороны, попав на службу, такие призывники фактически теряют право на особое к себе отношение. С другой, наличие солдата с грыжей или проблемами с сердцем накладывает на его командиров дополнительную ответственность.

Несложно догадаться, какой будет служба у молодого человека с избыточным весом. По новым правилам их теперь будут призывать, если ожирение вызвано не болезнями, а образом жизни и неправильным питанием.

Есть ли в Беларуси «легкие» войска?

Отвечая на вопросы tut.by, Дмитрий Альховик заверил, что призывники, годные к службе с ограничениями, будут отправляться в войска, где нет сильной физической нагрузки: «То есть они не попадут в силы специальных операций, пограничные и внутренние войска».

Из личного опыта. Из-за проблем с сердцем я не получил первую степень годности и был отправлен в радиотехнический полк. Как мне сказали в военкомате, в «легкую» часть, в которой мне не грозят большие нагрузки.

За год службы мне довелось грузить вагоны мешками с картошкой, поднимать вручную бревна на прицеп, переносить мраморные плиты весом в полтонны, часами расчищать плац и дороги от снега.

Семен Печенко, «Солидарность»