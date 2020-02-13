«В моей квартире никогда не было тишины, шумели сразу с трех сторон» 27 13.02.2020, 11:37

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Минчанин рассказал, как купил свое первое жилье.

Свою поучительную историю сайту onliner.by рассказал Юрий из Минска, который 14 лет назад, мобилизовав все силы, купил первую в своей жизни квартиру. Идеальное расположение, красивый дом, опрятный двор. Однако эйфория улетучилась довольно быстро.

— Первым делом мы узнали, что в соседнем подъезде, за тонкой гипсобетонной перегородкой стоит фортепиано. В светлое время суток мадам, проживающая за стенкой, давала частные уроки. А по вечерам и временами сильно за полночь на инструменте занималась ее дочка. Плюс, будучи домохозяйкой, эта особа проводила в квартире много времени и любила громко включать музыкальный центр. Никакие разговоры, просьбы и мольбы не давали результата — это не они мешают мне, а я их отвлекаю от занятий музыкой.

В отчаянии я написал заявление в милицию. Участковый позвонил им, спросил, кто именно играет на инструменте. Ему сказали, что ребенок, тогда участковый ловко передал мое заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних. Визит инспектора я отлично запомнил, т. к. из-за тонких стен я слышал каждое слово в соседней квартире. Там весело обсуждали смутьяна (меня), который не дает приличной семье житья. А т. к. ребенок сыт, здоров, одет и ходит в школу, то у инспекции никаких вопросов нет. О чем меня и уведомили в письменной форме.

Вторая беда вскрылась немного позже. Оказалось, что этажом выше проживает неблагополучная семья. В двухкомнатной квартире ютятся шесть человек. Я много узнал про алкашей. Это очень социально активные люди, с большим количеством знакомых «по интересам». По сути, квартира над нами была притоном, где регулярно собирались шумные компании, выпивали, орали, устраивали дискотеку. Первый же вызов милиции обернулся тем, что правоохранители пригрозили пальцем и удалились, а разъяренные алкаши стали ломиться ко мне в квартиру. Дошло до того, что они поджидали меня перед подъездом, и мне приходилось перед возвращением домой заходить к участковому и просить, чтобы он меня провожал домой. А доблестный страж порядка откровенно издевался надо мной, объясняя, что вот я, мол, дурак, жалуюсь на шум, отвлекаю его от важных дел (борьба с мафией? Наркотрафик? Заказные убийства?), а теперь вот сам буду страдать из-за своих жалоб.

Третья беда казалась уже детской насмешкой на фоне прочих проблем. Этажом ниже, проживала семейная пара вместе с родителями. И по выходным, когда старшая чета отбывала на дачу, «молодежь» устраивала дискотеку.

В результате в моей квартире почти никогда не было тишины. Чужая музыка играла и днем, и ночью. Соседское пианино задавало распорядок дня. А пьянчуги следили за тем, чтобы у меня не было возможности поспать ночью. Я говорю это не для красного словца. Соседи стали откровенно мстить мне за мои попытки отстоять право на собственный покой.

Это был самый сложный год в моей жизни. Я пребывал в постоянной депрессии (в психологии это называется состоянием выученной беспомощности). По пути домой у меня портилось настроение, я старался найти любой предлог, чтобы подольше задержаться на улице и не возвращаться в квартиру. Добавлю, что в тот год у меня родился ребенок. И я не представлял, как его можно растить и воспитывать в таких условиях.

Я принял решение продавать квартиру. Меня очень мучила совесть, ведь новые жильцы столкнутся с теми же проблемами, что и я. Но никто не давал мне «гарантии на соседей»... Так почему я должен нести за всех ответственность?

Но все же я много что предпринял. Я обзвонил всех соседей из прилегающих подъездов и просил их поддержать меня в борьбе за тишину. Просто просил подписаться под коллективным заявлением. Но получал один и тот же ответ: да, все мучаются, всем мешают шумные соседи, но нет, мы не будем ничего подписывать. Кто-то боялся, кто-то не хотел идти на конфликт. 45 квартир — нулевой результат. Я разбрасывал по почтовым ящикам бланки с заявлениями в милицию и пометкой, что, мол, вчера ночью в такой-то квартире была пьянка. Просто поставьте свою подпись и бросьте эту бумагу ко мне в почтовый ящик. И опять никто не отозвался.

Я все равно не сидел сложа руки. Например, завалил участкового заявлениями, обращаясь по каждому факту нарушения, писал заявления буквально каждый день. И все, чего мне удалось добиться, — это наложения одного штрафа на хозяев квартиры этажом выше. Помню, в тот день хозяйка этой квартиры попыталась устроить мне скандал, мол, я теперь ей должен денег, т. к. ей нечем платить штраф. Наученный горьким опытом, я был холоден и спокоен: «Не шумите — и не будет штрафов, я вызываю милицию и пишу заявления на каждый шорох...» И это подействовало. И слухи быстро разошлись по дому, и наступило временное затишье. Достаточное, чтобы я успел продать эту квартиру.

Перед покупкой новой я приложил много усилий, чтобы проверить соседей. И это тоже не была идеальная квартира, но мой опыт позволил мне довольно быстро навести порядок и образумить новых соседей, которые мне казались невинными младенцами на фоне тех «упырей», что отравляли мне жизнь на прежнем месте.