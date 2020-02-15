Ученые нашли в ДНК жителей Западной Африки гены неизвестных видов людей 15.02.2020, 12:11

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Они составляют от 2% до 19% от всех генов.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли в геномах жителей западноафриканских народов йоруба и менде следы генов неизвестного вымершего вида людей. Исследование опубликовали в журнале Science Advances, на него обратил внимание CNN, сообщает RTVI.

Генетики Арун Дурвасула и Шрирам Шанкарараман с помощью методов компьютерного моделирования сумели построить карты геномного происхождения народов йоруба и менде на основе исследования 405 геномов.

Ученые выяснили, что от 2% до 19% генов в их ДНК принадлежат неизвестному вымершему виду людей. Исследователи предположили, что предки этих народов около 25-45 тысяч лет назад скрещивались с этим видом людей, которые откололись от древа Homo от 600 тысяч до 1 млн лет назад, задолго до появления неандертальцев и денисовцев.

Сейчас точно известно, что предки современных людей скрещивались с неандертальцами и денисовцами: в геномах жителей Евразии есть гены неандертальцев, а у жителей Австралии и Океании — денисовцев. До недавнего времени ученые полагали, что смешение происходило уже после того, как человек разумный вышел из Африки.

Это утверждение опровергли исследователи Принстонского университета, которые нашли в геноме африканцев следы скрещивания с неандертальцами. По мнению генетиков, они появились из-за обратных волн миграций из Евразии в Африку предков современного человека.

Исследование ученых из США может доказать, что неизвестный до сих пор вид Homo жил в Африке до недавних по эволюционным меркам времен. Археологические открытия тоже подтверждают теорию: в Африке находят останки людей возрастом 10-16 тысяч лет с нехарактерными для жителей позднего каменного века характеристиками, например, слишком примитивными чертами.