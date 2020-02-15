Ландсбергис: БелАЭС была создана не только для мести Литве, но и для исчезновения Беларуси 7 15.02.2020, 18:23

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ВИТАУТАС ЛАНДСБЕРГИС

Литовский политик призывает не молчать об Островецкой АЭС.

По словам профессора Витаутаса Ландсбергиса, Литва не может молчать о строительстве Островецкой атомной электростанции (АЭС) на границе с Беларусью. Это, говорит профессор, означало бы капитуляцию. В. Ландсбергис отмечает, что сопротивление Литвы является защитой соседней Беларуси от российского влияния, передает delfi.lt.

"Пока мы есть, мы будем сопротивляться. Молчание ягнят было бы капитуляцией", - заявил В. Ландсбергис в субботу.

По его словам, слова президента Гитанаса Науседы о том, что движение против БелАЭС слишком запоздало, только заставляют говорить громче.

"Президент говорит сдержанно - мы будем работать с большим вдохновением, нежели в последние 10 лет, - но он удивлен, почему мы еще серьезно не выступили против на международном уровне. Вот почему мы появляемся. Мы видим, что наши оппоненты из Литвы - друзья бомбы Островца - все больше нервничают", - сказал профессор В. Ландсбергис.

"Если Островец разбудит нас, чтобы жить, жить прилично, это будет большим преимуществом этого монстра", - продолжил он. При этом профессор подчеркнул, что, по его словам, сопротивление Литвы Островецкой АЭС является защитой независимости Беларуси.

"Островецкая АЭС, или белорусская АЭС в Островце, является последним перекрестком для осажденной сестры Беларуси. Оставаться на российской стороне или растаять? Очевидно, что Островец был создан не только для того, чтобы отомстить независимой Литве, но и для исчезновения Беларуси. Мы не хотим, чтобы она исчезла", - добавил В. Ландсбергис.