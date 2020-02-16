Видеохит: Популярный шоумен запряг робособаку в рикшу и прокатился на ней 3 16.02.2020, 10:43

Адам Сэвидж анонсировал новые испытания робота.

Бывший ведущий американского научно-популярного шоу «Разрушители легенд» Адам Сэвидж запряг в рикшу робособаку Spot и прокатился на ней. Он опубликовал видео эксперимента на своем Youtube-канале.

Сэвидж получил на тестирование робособаку от компании Boston Dynamics и решил запрячь ее в повозку. По словам изобретателя, он строил рикшу пять дней. В итоге ведущий все же прокатился на повозке с робособакой, хотя она передвигалась медленно и рывками. Сэвидж рассказал, что инженеры исправили все недочеты, теперь Spot справляется даже с подъемами. Он анонсировал новые испытания робота-собаки, которые будет снимать на видео.