закрыть
16 февраля 2020, воскресенье, 13:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

У Беларуси уже — три золотые медали на чемпионате Европы по борьбе

  • 16.02.2020, 13:07
У Беларуси уже — три золотые медали на чемпионате Европы по борьбе
Фото: TUT.BY

Ванесса Колодинская стала лучшей в весовой категории до 53 кг.

Сборная Беларуси продолжает собирать золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Риме, сообщает tut.by.

Ванесса Колодинская стала лучшей в весовой категории до 53 кг. У мужчин победами отметились борец греко-римского стиля Максим Негода (до 63 кг) и вольник Магомедхабиб Кадимагомедов (до 79 кг).

В активе нашей команды также серебро Нюргуна Скрябина и бронзовые награды Ирины Курочкиной и Ксении Станкевич.


популярное за неделю

Мнение

Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович