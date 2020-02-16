У Беларуси уже — три золотые медали на чемпионате Европы по борьбе 16.02.2020, 13:07

Фото: TUT.BY

Ванесса Колодинская стала лучшей в весовой категории до 53 кг.

Сборная Беларуси продолжает собирать золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Риме, сообщает tut.by.

Ванесса Колодинская стала лучшей в весовой категории до 53 кг. У мужчин победами отметились борец греко-римского стиля Максим Негода (до 63 кг) и вольник Магомедхабиб Кадимагомедов (до 79 кг).

В активе нашей команды также серебро Нюргуна Скрябина и бронзовые награды Ирины Курочкиной и Ксении Станкевич.