«Завод может безнаказанно выбрасывать сколько угодно свинца, мышьяка, серной кислоты» 7 16.02.2020, 17:41

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Фото: b-g.by

Борцы с аккумуляторным заводом в Бресте возмущены подтасовкой результатов мониторинга.

Более 100 человек вышли днем 16 февраля на площадь Ленина в Бресте, чтобы покормить голубей и тем самым в очередной раз показать, что они против аккумуляторного завода рядом с городом, пишет «Брестская газета».

Фото: b-g.by

Главной темой обсуждения стал начавшийся судебный процесс по уголовному делу о служебном подлоге, рассказал брестский правозащитник Роман Кисляк. Напомним, заседание было назначено на 14 февраля, однако обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 427 УК, Юлия Яковчик в суд не явилась. Ее адвокат сообщила, что накануне женщину положили в больницу и попросила отложить рассмотрение дела до выздоровления подзащитной. Суд ходатайство удовлетворил.

Согласно материалам уголовного дела Яковчик, занимая руководящую должность в Брестской областной лаборатории аналитического контроля ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области окружающей среды», дважды в разные периоды времени внесла заведомо ложные сведения и записи в протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды, подтверждающие факт соблюдения Аккумуляторным заводом ООО «АйПауэр» законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Активисты говорят, что эти два эпизода служебного подлога демонстрируют уязвимость всей системы мониторинга окружающей среды. По их мнению, если результаты анализов подтасовываются, завод может безнаказанно выбрасывать сколько угодно свинца, мышьяка, серной кислоты.

Еще одной темой обсуждения стало то, что «АйПауэр» готовит круглые столы с общественностью.

Фото: b-g.by

«Люди возмущены, что вместо настоящих общественных обсуждений предприятие делает их имитацию», – передает Кисляк слова борцов с заводом, которые в воскресенье вышли на площадь.

После кормления голубей противники завода по традиции прошли по улицам Пушкинской и Советской к кинотеатру «Беларусь».

Фото: b-g.by

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В эксплуатацию завод до сих пор не введен – в июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

Начиная с 4 марта позапрошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.