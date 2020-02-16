Украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, арестовали 3 16.02.2020, 20:25

1,031

Приговор им вынес суд в оккупированном Крыму.

Керченский городской суд, подконтрольный России, арестовал на 10 суток четырех граждан Украины "за незаконный вылов рыбы". Украинцев задержали российские пограничники в Азовском море, сообщает zn.ua.

Как сообщают близкие к оккупационной власти крымские СМИ, ФСБ возбудило дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП России (нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Крыму в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП России ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а также воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", – говорится в сообщении.

Народный депутат Украины Павел Мельник обнародовал имена членов экипажа рыболовецкого судна, задержанного россиянами в Азовском море. В частности задержали украинцев Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.

В субботу, 15 февраля, ФСБ задержала у берегов аннексированного Крыма рыбачье судно с четырьмя украинцами на борту. Украинцев обвинили в незаконном лове камбалы-калкана и отсутствия документов на вылов водных биоресурсов.

Впоследствии ФСБ обнародовала видео допроса капитана судна, на котором тот признается в "браконьерстве". Впрочем, российские силовики – известные специалисты по принуждению к самооговору и съемке постановочных видео. А случаи задержания украинских рыболовов для дальнейшего торга по обмену удерживаемыми лицами уже случались.

Сейчас судно и рыбаки находятся в порту оккупированной Керчи. Украинская сторона держит вопрос на контроле.