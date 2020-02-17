Ученые выяснили, что было раньше - яйцо или курица 1 17.02.2020, 22:00

Старая научная загадка разгадана.

Что появилось раньше — яйцо или курица? Этот вопрос ставит в тупик даже ученых, профессионально занимающихся изучением биологии и эволюции. Исследователи из Великобритании решили разобраться в вопросе и, похоже, разгадали старую научную загадку, пишет lenta.ua.

"До появления на свет цыпленка защищает специальный слой защитного белка. Этот белок находится непосредственно в скорлупе яйца, однако произвести яйцо со всеми его системами биологической защиты может только курица. Потому что тот самый защитный белок, без которого птенец не выживет, вырабатывается исключительно в яичниках взрослой курицы", — рассказали британские ученые.

Что же это означает? Все предельно просто: курица появилась раньше, чем яйцо, однако на первых этапах своей эволюции она была не способна откладывать яйца. И не только курица — речь идет о птицах вообще.

"Первые птицы не обладали способностью осуществлять яйцекладку. Этот биологический механизм возник в ходе эволюции птиц и наделил их весьма полезными для выживания преимуществами. В дальнейшем у нас могут появиться новые палеонтологические данные, которые расширят научные представления об эволюции пернатых. Но уже сейчас можно говорить с полной уверенностью, что условная курица была раньше, чем яйцо", — сообщили авторы исследования.