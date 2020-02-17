«Директор сказал нам: «В феврале зарплат не ждите» 10 17.02.2020, 22:21

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Бюджетники поделились своими зарплатными историями.

В Министерство труда и соцзащиты каждый день поступает порядка 10 - 15 обращений по вопросам начисления заработной платы в январе, об этом пишет kp.by.

Бюджетники о своих зарплатах: «До обещанных 500 долларов еще очень долго повышать»

Читатели делятся своими зарплатными историями:

- Я работаю заместителем заведующего по основной деятельности в детском саду, - пишет Ольга. - Стаж работы в бюджете более 26 лет, в целом стаж в образовании более 30 лет, высшее образование, высшая категория, до пенсии осталось чуть-чуть. До якобы повышения зарплаты мой оклад был 426 рублей (образование, стаж и контракт включительно), плюс к нему ежемесячно 20% премии, 5% материальной помощи, 172 рубля за квалификацию, 50% надбавки. Итого: 700 рублей грязными. Это было в квиточке постоянно, без премии из фонда зарплаты (премию начисляли за какие-то дополнительные условия в соответствии с коллективным договором).

В январе делают оклад 375 рублей + 5,4% за контракт, 30% за категорию, 5% премия, 0,5% материальная помощь = 530 рублей грязными. Может, у меня плохо с математикой? Что больше? В каком месте? И если мне добавят какой-то % за напряженность, то суммарно больше не будет.

Вообще, мне, как и всем бюджетникам, все равно, за что и сколько конкретно платят. Важно, чтоб в итоге сумма к выплате была больше предыдущей хотя бы на 10 рублей, если это повышение. До обещанных 500 долларов еще очень долго повышать.

- Работаю в научно-практическом центре в Минске, - пишет Сергей. - Зарплата стала реально меньше. Но те, кто только пришел на работу, без категории и стажа, получили больше, а с категориями и стажем получили меньше или такую же сумму. Кстати, кто работает на ставку, тоже больше получили, а кто на 1,5 - 2 ставки теряют в деньгах, так как расчет идет от оклада. То есть стало выгоднее работать на ставку. Как-то совсем грустно. Также убрали квартальные - в прошлом году они были примерно по 70 рублей каждые три месяца. Как сказало начальство, можно косячить, премию не снимут - ее просто нет. Обещают все исправить через три месяца.

- Есть еще одна низкооплачиваемая сфера - это сфера культуры, - пишет Вероника. - К сожалению, здесь тоже все печально. Я работаю в городском дворце культуры методистом. В среднем моя зарплата в прошлом году была 550-650 рублей, в январе она стала 375 рублей. По расчетнику, мне повысили тарифный оклад, но больше нету бюджетной премии, фонда экономии, материальной помощи, и надбавки смешные, а премия директора, соответственно, «на усмотрение руководителя». И непонятно, тебе ее выплатят или нет. Главный бухгалтер ничего путного сказать не может, ссылается на новую форму начисления зарплат. В итоге уже скоро зарплата будет за февраль, а ничего не меняется. Специалист по кадрам говорит, что заработная плата не поменялась, даже выросла (только не понятно где), а вот премии - да, премий не будет, если что-то не устраивает - уходите. И директор сказал нам: «В феврале зарплат не ждите». Хотя на собраниях нам утверждали, что наши зарплаты ни на копейку не упадут. И встает вопрос: за что тогда нам жить?