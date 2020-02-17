Сырьевая зависимость российской экономики побила рекорд начала 2000-ых 1 17.02.2020, 22:34

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иллюстрационное Фото: РИА «Новости»

Доля добывающей промышленности в ВВП достигла абсолютного максимума за все время доступной статистики Росстата.

Росстат в понедельник объявил об изменении методики подсчета данных по промышленности в России, пишет finanz.ru.

Отныне индекс промпроизводства - ключевой индикатор объема выпуска товаров - будет рассчитываться исходя из структуры экономики за 2018 год. Предыдущий базовый базовый год (2010-й), который использовался в статистике почти 10 лет, больше не отражает истинного соотношения секторов производства.

Согласно пересчитанным данным, за минувшее десятилетие в России упала доля всех отраслей промышленности, кроме одной - добычи сырья. Если в 2010-м году на нее приходилось 34,1% производства, то в 2018-м уже 38,9%.

Доля обрабатывающей промышленности сократилась с 53,2% до 50,7%, доля тепло- и электростанций («обеспечение электроэнергией, газом и паром») - с 10,2% до 8,7%, доля коммунальной отрасли («водоснабжение, водоотведение, утилизация доходов») - с 2,5% до 1,7%.

Вес сырьевого сектора растет не только в промышленности, но и во всей экономике, следует из данных Росстата. На базовый 2018-й год доля добычи нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в ВВП достигла абсолютного рекорда за время доступной статистики - 13,8%.

Это в 1,5 раза выше показателя 2014 года (9,08%) и на треть больше предыдущего максимума, показанного в 2005 году (11,15%).

За 16 лет вес сырьевых отраслей в ВВП вырос в 2 раза: в 2002 год он составлял всего 6,66%). Доля обрабатывающего сектора - фабрик и заводов, не связанных с углеводородной трубой, - опустилась с 17,17% до 14,3%.

Российская экономика «свирепа», иронизирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. На 146 млн человек за 11 месяцев прошлого года в стране произведено 744 детские коляски, одна юбка на 26 женщин, одна пара носков на человека, один электрический чайник на 500 с лишним семейств и 3-4 доллара вычислительной техники на душу населения, приводит статистику Миркин.

Место России в глобальных производственных цепочках не меняется десятилетиями, писали в сентябре экономисты МВФ: две трети экспорта, а ним - валютных доходов приходится на продажу простейшего минерального сырья.

По данным ФТС, за прошлый год из 424 млрд долларов экспорта 29% обеспечила сырая нефть, 11,5% - нефтепродукты, 9,6% - природный газ, 3,7% - уголь, 7,3% - черные металлы, 1% - лес.

На сложную продукцию - машины и оборудования - пришлось всего 6,3%, причем ее экспорт сократился как в весе (на 4,1%), так и в долларах (на 5%).

Изменение методики Росстата с увеличением доли сырьевых секторов позволит «задним числом» улучшить оценки промышленного производства, поскольку именно добыча сырья росла в последние годы: как сообщило ведомство, после пересчета рост составил 5,9% за 2017-18 гг вместо 5,4%.

Однако этом году динамика промышленного роста окажется более слабой, чем могла бы быть при расчете по прежним весам, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: «Добыча, росшая опережающими темпами в предыдущие годы, сейчас будет отставать от обработки. А так как вес она сейчас имеет больший, чем в прежней версии, то и индекс промышленного производства будет расти медленней».

В январе, по данным Росстата, рост производства замедлился с 1,7% до 1,1%.