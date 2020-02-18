В Украине запретили фильм с участием Зеленского 11 18.02.2020, 17:23

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кадр из фильма Восемь первых свиданий

Всего запрещено пять фильмов.

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрирование и распространение на территории страны пяти фильмов, в одном из которых снимался Владимир Зеленский, пишет «Новое Время».

Три фильма запрещены на основании закона О кинематографии и приказов Министерства культуры О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины.

Речь идет о фильме «Мачете» (реж. Родригес Р., 2008 г., США), из-за того, что там снимается американский актер Стивен Сигал, «Сорванцы из Тимпельбаха» (реж. Бери Н., 2008 г., Франция), из-за того, что там снимался французский актер Жерар Депардье, а также российская картина «Восемь первых свиданий» (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 г.), которая запрещена из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, поскольку она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

В последнем фильме одним из продюсеров и сценаристов является Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: «Я так не думаю» (реж. Д.Даниелян, 2017 г.) и «Стрела» (реж. Е. Никитин, 2017 г.).