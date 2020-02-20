«Пропуск в иные миры»: в Беларуси обнаружили авто с необычной табличкой 10 20.02.2020, 12:43

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Кто его владелец?

В редакцию abw.by пришло сообщение от читателя. Он пишет, что на автокомплекс, где он работает администратором, приехал клиент с необычной табличкой на лобовом стекле.

"Клиенту лет 55-60. Когда я поинтересовался, зачем пропуск, он ответил с юмором, что нужен, чтобы люди видели и близко не парковались во дворе", - пишет читатель.

Пропуск "в иные миры и пространства" дает водителю право "парковать управляемые и неуправляемые средства перемещения в настоящей галактике, во всех межпланетных системах, а также на спутниках и астероидах". Кроме того, автовладелец получает право "представлять человечество в глубоких глубинах космического пространства, а также подпространства".

СМИ уже писали, какими еще "липовыми" пропусками обзаводятся белорусские водители. Например, один водитель приобрел пропуск, заверенный в управлении делами Лукашенко.