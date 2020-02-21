Что Лукашенко пообещал РФ в обмен на нефть? 5 21.02.2020, 16:55

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Неизвестна закулисная часть переговоров.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы поставок нефти в Беларусь. Произошло это после визита в Минск главы «Роснефти» Игоря Сечина и появления сообщений о закупке белорусской стороной очередных двух танкеров нефти через литовский порт.

По словам Лукашенко, Путин выразил готовность компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут компенсировать потери, связанные с налоговым маневром из бюджета.

Затем стало известно о предложенной Россией формуле, по которой премия по ценам на нефть каждый год будет снижаться на $2.

Cитуацию с возможными договоренностями двух сторон прокомментировал сайту «Салідарнасць» политический обозреватель Александр Класковский.

Зыбкий компромисс

— Лукашенко, судя по его тому, удовлетворится этим решением. Но это очень зыбкий компромисс. Я хотел бы обратить внимание на то, что речь идет о контурах договоренности лишь на этот год. Придет 31 декабря и, как говорит Лукашенко, опять на коленях стоять придется. Гарантий того, что это не повторится такая же ситуация, такой же конфликт, нет, — предостерегает политический обозреватель.

Что осталось за кулисами переговоров

Эксперт обратил внимание на важный момент в сегодняшней истории:

— Ни слова о «дорожных картах» в этом разговоре мы не слышим. Мы не знаем, на каких условиях достигнут этот компромисс. Может быть, что-то взамен пообещал Лукашенко: или по «дорожным картам», или в плане продажи каких-то активов. Той же «Роснефти» дать еще какой-то процент активов Мозырского НПЗ. Иными словами, неизвестна закулисная часть этой договоренности.

Александр Класковский напомнил, что основные противоречия между союзниками до сих пор не сняты. По-прежнему в воздухе висит вопрос «дорожных карт», как и видение того, как далее строить отношения между странами:

— Для Лукашенко в интеграции на первом месте всегда было получение дешевых энергоресурсов от России. А для Москвы первичным было желание посильнее привязать к себе союзника.

И этот узел пока не развязан. Будет продолжаться налоговый маневр. До последнего неясно, пойдет ли Россия на обещанное создание единого рынка топлива к 2025 году. Поэтому с большой долей вероятности можно ожидать нового конфликта между властями двух стран.