Эксперт: Польша проводит успешную экспансию в нефтяном секторе Центрально-Восточной Европы 22.02.2020, 13:40

Фото: charter97.org

Этот сценарий могут повторить и страны Балтии.

Восстановление железнодорожного сообщения между литовским Мажейкяй, где находиться нефтеперерабатывающий завод польского нефтяного концерна Orlen, и латвийской Реньге можно считать очередным историческим событием в новейших отношениях Варшавы и Вильнюса, сообщает «Польское Радио».

Торжественная церемония по этому поводу прошла, в субботу, 15 февраля. В ней приняли участие, среди прочего, глава правления PKN Orlen Даниэль Обайтек, гендиректор «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка, представители польского правительства, министры транспорта Литвы и Латвии.

Необходимо сказать, что в 2008 году «Литовские железные дороги» разобрали 19-ти километровый участок железнодорожного полотна, ведущий в Реньге. По этой причине продукция Мажейкяйского НПЗ поставлялась в обход по 150-ти километровой трасе, что ставило под вопрос целесообразность этой стратегической инвестиции концерна Orlen, крупнейшей польской нефтяной компании и одного из самых серьезных игроков на рынке Центральной и Восточной Европы. Вся эта ситуация была связана с напряжёнными польско-литовскими отношениями, а восстановление железнодорожного сообщения стало возможным благодаря их нормализации.

К разговору на эту тему «Польское Радио» пригласило Войцеха Якубика, главреда портала BiznesAlert.pl.

- Как бы Вы прокомментировали восстановление железнодорожного сообщения между Мажейкяй и Реньге? Можно ли говорить о конце проблем вокруг нефтеперерабатывающего завода Orlen в Литве?

- Мы имеем дело с новой страницей в отношениях концерна Orlen и Литовских железных дорог, что стало возможным благодаря новому этапу в политических отношениях Польши и Литвы. После смены правительства в Литве наступил выход из тупика, который длился хороших несколько лет. Это не позволяло восстановить железнодорожное полотно на отрезке, который, фактически, решал вопрос рентабельности нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе.

Речь идет об участке железной дороги до латвийского Реньге, что является важным направлением поставок Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода. Поставки не могли идти кратчайшем путем, что привело к росту расходов и снижению рентабельность работы Мажейкяйского НПЗ. Благодаря новому польско-литовскому соглашению состоялся выход из этого тупика. Теперь поставки могут идти в Латвию по кратчайшему маршруту и это очередной элемент повышения рентабельности Мажейкяйского НПЗ. Без повышения рентабельности предприятие могло быть выставлено на продажу. Сейчас же можно задуматься об очередных инвестициях, которые концерн Orlen уже анонсирует, чтобы не отказываться от этого элемента польской экспансии в нефтяном секторе Центрально-Восточной Европы, а продолжать инвестировать в Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод, чтобы тот приносил прибыль.

- Предприятие в Майжейкяй является единственным нефтеперерабатывающим заводом в странах Балтии. В какой степени Orlen в состоянии вести экспансию в таких странах как Литва, Латвия, Эстония и конкурировать там с Россией, главным игроком в этом регионе?

- Польский нефтяной концерн Orlen может предложить странам Балтии диверсификацию, как это происходит в Польше и Чехии, где все больше нефти на предприятия концерна поступает не из России, а, скажем, из Саудовской Аравии или США. Часть этой нефти также идет на Мажейкяйский НПЗ. Поэтому в балтийских странах могут появиться клиенты, заинтересованные нефтью, которая поставляется не из России. Возможно, в будущем такие клиенты найдутся и в Беларуси.

Таким образом, нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй может оказаться элементом развития поставок с альтернативных направлений, что ослабит позиции традиционно доминирующего поставщика, то есть российской «Роснефти». Это даже видно по комментариям российских компаний, которые крайне встревожены поставками в Польшу саудовской нефти. И благодаря повышению рентабельности мажейкяйского предприятия можно себе представить, что та же саудовская или американская нефть теперь сможет поступать в страны Балтии, в Беларусь, и кто знает куда еще.

- Стоит также подчеркнуть, что саудовская нефть, в сравнении с российской, более высокого качества, так как у последней высокое содержание серы. Не так ли?

- Российская нефть – это иная комбинация состава, чем саудовская или американская. Речь не идет о качестве, а только о химическом составе. У российской нефти действительно высокий состав серы, она тяжелее, но именно для переработки такой нефти приспособлены нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Европе, принимая в учет постсоветское наследство. И для использования саудовской или американской нефти, более легкой и с меньшим содержанием серы, необходимы миллиардные инвестиции в модернизацию этих предприятий.

Вероятно, такая судьба ожидает Мажейкяйский НПЗ, а если предложение, исходящее не из России, будет привлекательным в других местах, скажем в Беларуси, то инвестиции возможны и там, чтобы покупать меньше российской нефти. Речь не идет о полном отказе от поставок из России, а только об ограничении стратегического значения российского направления. Это необходимо, чтобы поставки нефти не были инструментом политического давления на эти страны, как это имело место с природным газом в газовом секторе. Благодаря полякам и их присутствию в Литве такой сценарий может также осуществиться в странах Балтии, а возможно когда-то и в Беларуси.

- А каковы шансы, что это получиться в случае Беларуси? Понятное дело, это все зависит от политической воли и политической конфигурации режима Лукашенко. Сейчас звучат заявления, что Минск может пойти на реверсные поставки нефти. Какие шансы, что к сотрудничеству удастся привлечь Беларусь?

- Теоретически, в случае нефтепровода «Дружба», есть техническая возможность использования реверса на польско-беларуской границе, чтобы нефть из Польши могла поступать в Беларусь и тем самым уменьшить ее зависимость от России. Одновременно с этим Беларусь не раз давала понять, что она могла бы ограничить поставки из России и воспользоваться другими направлениями, в том числе польским, но все заканчивалось тем, что было несколько пробных поставок, а потом Беларусь договаривалась с Россией о новых, более выгодных условиях. Такой сценарий может повторится и в этот раз. Однако в какой-то момент режим Лукашенко окажется придавленным к стене, когда российская нефть будет предложена на рыночном уровне, и Беларусь не получит никакого бонуса за то, что является верным союзником России. Тогда Минск начнет искать нефть на других направлениях. Сейчас мы наблюдаем прелюдию к представлению белорусских контрактов на поставку нефти с Запада. Конечно, при условии, что это станет возможным, принимая во внимание политические причины. Ведь у России остается целый инструментарий давления на режим в Минске. Если Беларуси удастся вести независимую нефтяную политику, стремящуюся к импорту нефти в обход России, то Польша может быть посредником. Но пока-что польские концерны скорее подходят к этому вопросу с осторожностью. Ведь в прошлом Лукашенко неоднократно угрожал России, что будет покупать нефть у кого-то другого, а потом садился за стол переговоров, и когда получал привлекательную скидку, то продолжал импортировать российскую нефть.