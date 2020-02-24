Девальвацию уже не остановить? 12 24.02.2020, 9:15

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Белорусский рубль обесценивается к доллару даже в налоговую неделю.

До урезания поставок нефти из России белорусский рубль обычно укреплялся в налоговую неделю на фоне продажи валютной выручки экспортерами. Однако за минувшую неделю рубль опять просел к доллару, побив рекорд 2016 года, пишут banki24.by.

По итогам пятничных торгов официальный курс доллара к белорусскому рублю составил 2,2120 BYN за 1 USD. Тем самым 21 февраля белорусский рубль обновил многолетний минимум к американской валюте.

До прошлой пятницы рубль хуже всего чувствовал себя в феврале 2016 года. Тогда официальный курс опускался до 2,2069 BYN за 1 USD. Почему же белорусский рубль так ослаб в февральские дни и что с ним будет дальше? Banki24.by попытались найти ответы на эти вопросы.

Во-первых, около исторических максимумов находится индекс доллара. Индекс доллара — это отношение доллара к корзине из 6 валют — евро (EUR), японской иене (JPY), фунту стерлингов (GBP), канадскому доллару (CAD), шведской кроне (SEK) и швейцарскому франку (CHF). Чем выше индекс доллара, тем крепче доллар к остальным валютам. Таким образом, уже по одной этой причине белорусский рубль находится в слабой позиции к американской валюте.

Во-вторых, слабости белорусского рубля способствует состояние белорусской экономики и отсутствие структурных реформ. Без проведения структурных реформ наши товары за немногими исключениями останутся мало конкурентоспособными на внешних рынках, если белорусский рубль не будет ослабляться к корзине валют хотя бы на размер годовой инфляции.

Объяснение необходимости ползучей девальвации следующее. Чтобы экспорт не терял ценовую конкурентоспособность, нужно добиваться ослабления национальной валюты параллельно росту цен в экономике. Ведь в противном случае для внешних потребителей экспортные товары из Беларуси будут дороже в их национальных валютах. Особенно это важно на российском рынке, где белорусские товары теснят конкуренты из РФ, а наши экспортеры получают меньше валютной выручки в рублевом эквиваленте, если «зайчик» силен по отношению к «деревянному».

Да и на внутреннем рынке у нас не все благополучно. Белстат фиксирует постоянное снижение доли отечественных товаров в розничном товарообороте. Неграмотная политика предыдущего руководства Нацбанка, которая заключалась в привязке белорусского рубля к доллару без оглядки на российскую валюту, привела к обвальному падению курса зимой 2014—2015 гг. Власти решили проигнорировать законы экономики ради создания краткой иллюзии островка стабильности и предсказуемо получили мощнейшую оплеуху. Последствия того провала до сих пор сказываются на белорусах.

На самой верхушке власти нет воли к экономическим реформам. Это значит, что структура белорусской экономики останется прежней, тогда как у большинства соседей она будет медленно, но улучшаться. Следовательно, белорусские товары будут все чаще проигрывать в конкурентной борьбе даже на рынке Евразийского экономического союза.

Проигрыш в такой борьбе опасен тем, что Беларусь уже не может отгородиться от остальных членов ЕАЭС запретительными пошлинами. Если Беларусь вступит в ВТО, то потеряет возможность защищать внутренний рынок нерыночными методами от абсолютного большинства стран мира.

Без реформ в экономике импорт товаров продолжит хронически превышать экспорт. При такой раскладке во внешней торговле сильный рубль «убивает» экспорт и способствует росту импорта. Поскольку чистый экспорт является компонентом ВВП, то это негативно влияет и на экономический рост. Самый свежий и близкий пример влияния ревальвации без сопутствующих реформ — Украина. Укрепление гривны в конце 2019 года привело к тому, что темпы роста ВВП этой страны в 4-м квартале упали до 1,5% против 4,1–4,6% во 2–3 кварталах. Сезонно сглаженный ВВП Украины в октябре—декабре вырос лишь на 0,1%.

И наконец, на курс белорусского рубля отрицательно влияет дефицит валютной выручки от продажи нефтепродуктов и калийных удобрений. С Россией не урегулирован вопрос о поставках нефти на Мозырский НПЗ и Нафтан, которые в январе—феврале получают втрое меньше сырья, чем в 2019-м. Фактически экспорт нефтепродуктов из Беларуси заблокирован, НПЗ обеспечивают внутренний рынок.

С июля 2019 года нет долгосрочного контракта на поставку калийных удобрений в Китай. Раньше КНР входил в топ-3 рынков для белорусских калийщиков. В 2020 году даже официальная оценка экспорта хлоркалия на 0,5 млн тонн ниже, чем факт за 2019-й.

Все перечисленные соображения формируют вектор, по которому будет двигаться курс белорусского рубля, — вниз. Скорость и масштабы этого процесса сильно зависят от наличия договоренностей по импорту нефти. Если РФ и РБ так и не придут к согласию за ближайшие недели, в марте вероятно взятие отметок 2,3–2,35 BYN за 1 USD. Нацбанк давно пообещал, что не будет «палить резервы» почем зря. Краткосрочный эффект от валютных интервенций лишь опустошит валютную кубышку властей, но не переломит общий тренд.