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Доллару хана?

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  • Виктор Горбачев
  • 24.02.2020, 19:48
  • 9,267
Доллару хана?

Никогда такого не было и вот опять.

Говорят, доллар растет. Очень быстро растет. С нового года уже на 5% обвалился. Какие-то рекорды бьет. В обменках курс высокий и очереди. Прям жуть. Не верю!

Да вы шо? Да не может быть? Да это всё происки врагов и пятой колонны. Это все польская фальшивка. Прекращайте нагнетать панику.

Спросите у героя Беларуси. У три ППП. У Петрухи. Ну, у Прокоповича Петра Петровича. Он про валюту все знает. Он же всегда обещал и продолжает обещать - не покупайте эти доллары. Ну, наш рубль крепче. Мол, и в банки вкладывайте рубли наши на %. Типа, стабильность.

Так что, не стойте в очередях, не гонитесь за вражеской валютой. Петя сказал, значит доллар упадет. Героям надо верить.

Берегите наши рубли. А то, что цены кругом на все растут? Так упадут назад.

Не верите? А у Петрухи спросите. Он герой и все знает. Он же в грудь себя стучал и всем гражданам заявлял;

«Ну вот, теперь белорусский рубль - самая твердая и стабильная валюта в мире».

Героям надо верить.

Никогда такого не было и вот опять. Начинается.

Виктор Горбачев, Facebook


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