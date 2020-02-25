Компания из США заявила о создании вакцины от коронавируса 25.02.2020, 18:17

Первые результаты испытаний могут появиться в июле.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19.

Как сообщил разработчик, первая партия ампул с вакциной была направлена в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) для испытания на людях, передает "Коммерсантъ".

Вакцина, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса, - всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над созданием лекарства работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.

Как сообщил в интервью The Wall Street Journal директор NIAID Энтони Фоси, испытания вакцины должны начаться в апреле. Для этого будут приглашены 20–25 здоровых добровольцев, им введут две дозы вакцины, чтобы оценить ее безопасность и формирование иммунного ответа, необходимого для защиты от вируса. Первые результаты испытаний могут появиться в июле или августе. Если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев после этого.