закрыть
25 февраля 2020, вторник, 18:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Компания из США заявила о создании вакцины от коронавируса

  • 25.02.2020, 18:17
Компания из США заявила о создании вакцины от коронавируса

Первые результаты испытаний могут появиться в июле.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19.

Как сообщил разработчик, первая партия ампул с вакциной была направлена в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) для испытания на людях, передает "Коммерсантъ".

Вакцина, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса, - всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над созданием лекарства работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.

Как сообщил в интервью The Wall Street Journal директор NIAID Энтони Фоси, испытания вакцины должны начаться в апреле. Для этого будут приглашены 20–25 здоровых добровольцев, им введут две дозы вакцины, чтобы оценить ее безопасность и формирование иммунного ответа, необходимого для защиты от вируса. Первые результаты испытаний могут появиться в июле или августе. Если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев после этого.


популярное за неделю

Мнение

Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков