Экономист: Белорусский рубль дешевеет из-за коронавируса 5 26.02.2020, 13:12

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Последствия будут более чем значительными.

В Беларуси пока не зарегистрировано ни одного человека, заразившегося коронавирусом, но курс белорусского рубля против доллара в последние дни снижается не из-за проблем с поставками нефти, а именно из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом, пишет аналитик «Белрынка», экономист Владимир Тарасов.

В текущем году Беларуси не везет, к нефтяному конфликту с Россией добавилась эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, которая хотя нас пока непосредственно не затронула, но грозит спадом белорусской экономике, и уже привела к ослаблению курса белорусского рубля. Так, только за 24-25 февраля курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос на 0,7%, в то время как стоимость валютной корзины их доллара, евро и российского рубля выросла всего на 0,1%, а российский рубль подешевел на 0,5%.

Таким образом, пока наш рубль сам по себе никак не реагировал на происходящие в настоящее время на мировом рынке события (на это указывает стабильность стоимости корзины). А рост курса доллара на БВФБ объясняется увеличением курса доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже.

Всех напугала Италия

На это были весьма веские причины. Эпидемия пневмонии добралась до Европы. В понедельник 24 февраля в Италии число умерших от коронавируса достигло 5 человек, а заразившихся – 230 человек, в связи с чем власти ввели специальные меры в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лацио и Пьемонте. В этих регионах запрещены массовые мероприятия и отменены занятия в школах. А в 11 населенных пунктах объявлена полная изоляция. В связи с этим увеличилась вероятность входа итальянской экономики в I квартале текущего года в рецессию (в IV квартале 2019 года ее ВВП и так снизился на 0,3% по сравнению с III кварталом).

В Южной Корее, по данным на 23 февраля, число умерших увеличилось до 8 человек, а заболевших – до 833 человек. В стране был объявлен «красный» уровень национальной тревоги. Во вторник стало известно еще о 60 заразившихся.

В Иране сообщили о 50 случаях смерти от коронавируса, а число заболевших там неизвестно. Появилась информация о первых заболевших в Пакистане, Афганистане и Ираке. Более того, Китай напугал всех сообщением о том, что 195 человек заразились коронавирусом повторно. Эта новость, возможно, самая плохая.

В то же время, были и положительные новости. В 23 провинциях Китая 23 февраля не было зарегистрировано новых случаев заражения. А в провинция Хубэй, где и началась эпидемия, количество новых заражений упало до 398 с 630. И 24 февраля глава Китая Си Цзиньпин призвал бизнес в регионах с низким уровнем заболеваемости начать восстанавливать экономическую активность.

Но на хорошие новости из Китая инвесторы не обратили внимания, а вот перспектива распространения эпидемии за пределы этой страны произвела на них крайне негативное впечатление. В Южной Корее рынок акций 24 февраля упал на 4%. Цены на нефть марки Brent на мировом рынке в этот день снизились на 3%, до 56,72 долларов за баррель, а американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average упал на 3,6%. Это третье по величине падение за все время его расчетов.

Не отстала и Россия. В понедельник 24 февраля в России был выходной, но 25 февраля курс доллара на Московской бирже сразу же вырос на 78 копеек, и уже к середине дня поднялся до максимального уровня с 9 октября прошлого года — 65,49 рубля. А за российским рублем потянулся и белорусский.

МВФ советует готовиться к мрачным временам

Панике способствовал и Международный валютный фонд. Его глава Кристалина Георгиева на встрече с министрами финансов и главам центробанков стран G20 в Саудовской Аравии 23 февраля заявила, что не стоит надеяться на быстрое восстановление мировой экономики после эпидемии коронавируса, и готовиться следует к мрачным сценариям. В базовом сценарии МВФ темпы роста мировой экономики в текущем году снизятся из-за эпидемии всего на 0,1 процентного пункта. Но Кристалина Георгиева сообщила, что в МВФ рассматривают и более мрачные сценарии, а вероятность расширения эпидемии становится все реальнее.

На следующий день, 24 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка пневмонии, вызываемая новым коронавирусом, имеет потенциал глобальной пандемии.

А профессор эпидемиологии, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда Марк Липситч в интервью The Atlantic сделал еще более мрачный прогноз: он считает, что вирус Сovid-19 станет сезонным вирусным заболеванием типа гриппа и ОРВИ. Он обосновал такое мнение тем, что этот вирус заразен во время бессимптомного инкубационного периода, который продолжается до двух недель, и в это время его невозможно выявить. Поэтому, считает Марк Липситч, в течение ближайшего года новой болезнью переболеет от 40% до 70% жителей планеты. Он считает, что многие люди перенесут болезнь в легкой форме, но это мало обнадеживает.

Прогноз профессора, к сожалению, может сбыться, если коронавирус действительно обладает указанными им свойствами. От вируса гриппа же люди так и избавились. Конечно, какое-то лекарство от него будет найдено, и смертность значительно снизится, но пока все это произойдет и люди приспособятся к нему, неприятностей мировой экономике он доставит порядочно.

Таким образом, похоже, Кристалина Георгиева права, и надо готовиться к мрачным сценариям. Для Беларуси это означает перспективу значительного падения курса рубля. Сначала оно будет вызвано обвалом курса российского рубля, но уже через несколько недель или месяцев (в зависимости от темпов распространения эпидемии) начнет действовать и другая причина – сокращение белорусского экспорта в связи с глобальной рецессией, которая будет неизбежной в случае пандемии. Нефтяной кризис по сравнению с этими неприятностями пустяк.