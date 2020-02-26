Эксперт о протесте под «Белнефтехимом»: Потолок близкок 2 26.02.2020, 13:39

Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

И власти это понимают.

Накануне возле знания государственного концерна собралась толпа недовольных, чтобы выяснить – почему растут цены на автомобильное топливо. К протестующим вышло руководство «Белнефтехима» и объяснило, что цены не растут, а изменяются.

Означает ли это, что настроения белорусских автолюбителей достигли точки кипения? «Салiдарнасць» поинтересовалась мнением автомобильного эксперта Дмитрия Новицкого.

– Скорее это не точка кипения, а сигнал властям о том, что потолок уже близок, – сказал собеседник в экспресс-комментарии. – Дальше повышать цены на топливо будет сложно. И они это понимают. Я думаю, что топливо подорожает еще на копеек 10-15 – и когда литр будет стоить около 2 рублей, то все приостановится, чтобы не перейти этот психологический порог.

Но в ближайшее время цены будут расти. И неважно, что сделают люди: будут митинговать, сигналить, блокировать движение – ничего это не поменяет от слова совсем. Топливо будет дорожать, как минимум до этой отметки.

Дмитрий Новицкий привел в пример разговор с одним из белорусских грузоперевозчиков:

– У него небольшой парк машин – где-то грузовиков 15. Так вот он говорит, что каждая копейка к цене топлива – это минус 300 евро в месяц из прибыли компании. А маржинальность этого бизнеса сейчас невысокая, потому что грузовики много ездят и потребляют много топлива.

В минус работать никто не будет. То есть, при повышении просто вырастут его ставки за километр перевозки груза. И эта копейка в бензине в конце концов отразится на конечной стоимости всех товаров. Выдержит ли наша экономика, я не знаю. У нас и так цены на многие товары выше, чем у соседей.

Говоря о том, близки ли автовладельцы к «точке кипения», эксперт считает, что проблема – не в высоких ценах на бензин, как ни парадоксально.

– Я сейчас скажу непопулярную вещь. Топливо в Беларуси стоит экстремально дешево. Если мы посмотрим на Польшу, то там все ездят на маленьких экономичных машинах. А у нас… я вот стою на заправке – и вокруг меня много больших машин с расходом выше 10 литров на сотню километров.

Ребята, давайте будем в сознании! Мы бедная страна, мы нищий народ. Давайте будем ездить на каких-нибудь Daewoo Matiz или Fiat Seicento, на которых ездят поляки. И будем в реальности находиться.

Здесь можно поставить нам президентом Трампа, но он все равно нам цены на топливо ниже не сделает. Понимаете, это экономика, это рынок.

Я надеюсь, что может быть это повышение цены на топливо закроет убыточные колхозы, убыточные предприятия. Я бы об этом делал митинги. Хватит кормить какой-то условный электромеханический завод, в который закачиваются огромные деньги.

Наши проблемы не в цене бензина, а в плохой экономике. А из-за нее люди живут бедно и не могут позволить платить за бензин. Вся эта зажатость, огромное количество дотируемых предприятий. Если власть будет это менять, закрывать колхозы, выдавать кредиты фермерам – то я готов терпеть повышение цены на бензин. А если ничего не меняется, а цена растет, то протесты неизбежны, – считает Дмитрий Новицкий.