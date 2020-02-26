«Меня прикалывает, что и деньги сдай, и еще иди мети-греби-крась» 15 26.02.2020, 19:52

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Гомельчане рассказали, во сколько обошелся им субботник.

В Гомельской области на минувших выходных объявили субботник. Вырученные деньги должны пойти на строительство мемориала на месте сожженной деревни Ола в 1944 году. Но, как выяснилось, отдавать деньги из своего кармана гомельчане должны в добровольно-принудительном порядке. В одном из гомельских пабликов горожане обсудили наболевший вопрос и рассказали о сумме, которую придется урвать из семейного бюджета, пишут «Сильные новости».

Как выяснилось, в некоторых организациях можно было ограничиться суммой 5-20 рублей, в других же — субботник и пожертвования на мемориал рассчитывались отдельно. «У моей мамы на Ола учителя сдавали по 50 рублей и на субботник по 22», — делятся информацией горожане.

На некоторых предприятиях требовали оплатить за субботник 10 рублей, если же приходить и работать в этот день нет желания, то пришлось бы раскошелиться на 25-45 рублей в зависимости от должности.

По имеющейся информации, для некоторых организаций поставили планку. «С аптеки 66 рублей должно выйти, — пишет Наталья. — Провизор — 4 рубля, зам и зав — по 6 рублей, фармацевт — 3 рубля, уборщицы — 1 рубль. Все по чесноку».

«Извините, но охренеть не встать. В который раз радуюсь, что ушла из бюджетников», — с облегчением говорит гомельчанка, которую миновала эта участь.

«Меня прикалывает, что и деньги сдай, и еще иди мети-греби-крась», — не скрывают возмущения пользователи соцсетей.

«Я, пока еще не работала, удивлялась, когда в новостях говорили "за субботник удалось собрать ...надцать миллионов рублей". Думаю, откуда собрали-то? Люди же просто вышли бесплатно поработать. Сэкономили — да, но не собрали же, — делиться своими мыслями девушка. — Оказывается, собрали...»