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Минчанин, в квартиру которого ворвался ОМОН, добился получения компенсации

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  • 27.02.2020, 16:42
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Минчанин, в квартиру которого ворвался ОМОН, добился получения компенсации
Дмитрий Середа
Фото: tut.by

Никто из МВД не извинился.

Минчанин Дмитрий Середа три года добивался компенсации за то, что в его квартиру ворвался ОМОН, который на глазах у жены и маленькой дочери задержал его с применением силы. В тот же день стало известно, что Дмитрий не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его подозревали, пишет tut.by.

Несмотря на то, что МВД свою вину не признало, суд принял решение взыскать в пользу потерпевшего гражданина около 3 тысяч рублей — на ремонт разгромленной квартиры и лечение. Компенсацию выплатили из бюджета. «Никто из МВД так и не извинился, — рассказал Дмитрий. — Буду подавать в суд на возмещение морального вреда и обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела».

Эта история началась с заявления в милицию двух минчанок, которые сообщили, что встретили в парке эксгибициониста. Дмитрий в тот день был с друзьями на рыбалке, в 80 км от Минска — это могли подтвердить и свидетели, и данные мобильного телефона, однако проверять эту информацию в милиции не стали. По наводке потерпевшей, которая увидела Середу в соседнем дворе, правоохранители рано утром пришли его задерживать как подозреваемого. Дмитрия не пытались вызвать повесткой. Как пояснил в суде начальник криминальной милиции Заводского РУВД Виталий Капилевич, оперуполномоченный действовал «стандартно для таких ситуаций» — пришел на задержание с силовой поддержкой в виде ОМОНа.

— Это стандартная процедура по задержанию лиц по такому роду преступлений (уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 339 УК — «Хулиганство»), сопряженных с психическими расстройствами, — пояснил Капилевич.

Отметим, что Дмитрий Середа не страдает психическими расстройствами, не стоит на учете у психиатра, эту информацию правоохранители могли легко проверить, но не стали этого делать.

— Считаете ли вы необходимым принести извинения Середе? — спрашивала у Капилевича в суде адвокат.

— Считаю, что сотрудники действовали в соответствии с законом. Никаких извинений в этой части мы принести просто не можем, — отвечал тот.

Руководил силовой операцией оперуполномоченный Александр Нущик. Когда выяснилось, что Середу задержали ошибочно, Нущик был привлечен к дисциплинарной ответственности, впрочем, взыскание было досрочно снято.

— Три сотрудника получили всего лишь выговор. И взыскание было досрочно снято, — говорит Дмитрий Середа.

На подведении итогов работы сотрудников уголовного розыска Минска за 2017 год Александр Нущик был признан лучшим оперативным сотрудником. Нущик также получил повышение — теперь он старший оперуполномоченный в Заводском РУВД.

За три года семь раз то возбуждали уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет), то отказывали в возбуждении. Дмитрий говорит, что недавно получил ответ из Генеральной прокуратуры, где считают, что отказ в возбуждении уголовного дела обоснованный: в действиях сотрудников милиции усмотрены дисциплинарные проступки, за что они и были привлечены к дисциплинарной ответственности. Минчанин с такой позицией не согласен и намерен обратиться в суд.

— Буду обращаться в суд за компенсацией морального вреда, — рассказал собеседник. — И обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. Буду требовать, чтобы сотрудники, которые напали на меня и мою семью и незаконно меня задержали, понесли справедливое наказание. В суде представители МВД не смогли назвать ни одного законного требования для проникновения в мой дом.

Журналисты уточнили, последовали ли в адрес Дмитрия и его семьи извинения от сотрудников милиции.

— Никто из МВД так и не извинился, — пояснил собеседник, хотя одним из его требований в суде было принести извинения в СМИ.


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