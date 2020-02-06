Почему наука не спасает экономику в Беларуси 18 6.02.2020, 11:50

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Мы серьезно отстаем от стран-соседей.

Рост белорусской экономики в 2019 году оказался намного скромней ожидаемого правительством, пишет «Завтра твоей страны». Ближайшие годы, по прогнозам международных финансовых организаций, он будет еще ниже. На дешевые энергоресурсы страна уже вряд ли может делать ставку – даже постоянный партнер, Россия, не желает больше предоставлять скидки.

Человеческий капитал в Беларуси высокий, доступность высшего образования отличная, уровень технического образования все еще ценятся. Что же мешает развитию инноваций и их сближению с реальным сектором экономики?

Нет денег на науку – нет стимула для роста экономики

Наукоемкость белорусского ВВП сейчас едва ли превышает 0,6%. Из государственных источников на научные исследования и разработки расходуется всего 0,19%. А в начале 1990-х годов эти цифры были более чем в 2 раза выше.

— Тяжелая экономическая ситуация в 2015-2016 годах принесла некоторые изменения, в результате чего наукоемкость снизилась. Однако теперь она постепенно растет, мы уже практически достигаем уровня 2012 года. Но все равно мы серьезно отстаем от стран-соседей, − отметила научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Мария Акулова во время семинара, посвященного структурным вызовам роста экономики.

Программа социально-экономического развития на 2011-2015 годы предусматривала увеличение расходов на науку и разработки до 2% от ВВП. Однако, как видно из графика ниже, реализовать намерения не удалось.

Позже правительство запланировало к 2020 году увеличить наукоемкость валового внутреннего продукта до 1%. Для этого по сравнению с 2018-м годом расходы предстояло повысить примерно на 40%.

Доля инновационной продукции, произведенной в Беларуси, низка, а сотрудничество научно-исследовательских центров с бизнесом лишь точечное.

Между тем вопросы диверсификации экспорта и выпуска современной конкурентоспособной продукции напрямую зависят от расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Они играют существенную роль в производстве высокотехнологичной продукции и оптимизации, осовременивании процессов производства.

Устойчивость и рост экономики очень сильно зависят от ее инновационности. Порядка 75% роста экономик разных стран определяется тем, насколько применимы и как там внедряются инновации, отмечает Мария Акулова.

Если же Беларусь существенно отстает от других стран в уровне освоения новых знаний и внедрения инновационных технологий, то конкурировать с ними все равно что пытаться обогнать электросамокат на роликовых коньках – затратно, сложно, неэффективно и априори проигрышно.

Как оживить интерес к изобретениям и инновациям?

В идеале наукоемкость ВВП должна быть около 2,5%. При этом 1% − за счет государственных источников, отмечает Мария Акулова.

Это откроет возможности для выполнения наукой экономических функций, достойного уровня отдачи от инвестиций в нее, сравнимых с уровнем развитых стран.

Реальность Беларуси такова, что при признании доступности образования и высокой образованности населения человеческий потенциал, в том числе в научной сфере, используется недостаточно. Практически отсутствует связь между исследовательскими институтами и сектором высшего образования, что сказывается на качестве высшего образования. Интеграция науки и производства, без которой научные разработки не могут использоваться в реальной экономике, остается в зачаточном состоянии. В то же время реализация венчурных проектов все еще находится на начальной стадии. В Беларуси работает только один венчурный фонд, который позволяет стартапам привлекать средства на развитие.

Отечественные малые и средние предприятия в разы отстают от западных соседей и Украины по уровню внедрения инноваций, реализации своих инновационных идей и участию в совместных с партнерами и участниками рынка проектах.

− Лишь в нескольких отраслях происходят серьезные инновационные разработки. Лишь 3,5% малых и средних предприятий пытаются внедрить продуктовые либо процессные инновации, а меньше, чем 0,5% участвуют в совместных инновационных проектах, − говорит Мария Акулова.

В среднем по странам, которые показывают хорошие инновационные результаты, роль сектора высшего образования и работающих при нем исследовательских центров существенно выше по сравнению с государственным сектором.

− Обычно расходы на сектор высшего образования превышают то, что аккумулируют государственные структуры. Это важно, потому что без научных исследований в вузах мы не можем говорить о том, чтобы наше высшее образование было конкурентоспособно на рынке, а преподавание в университетах позволяло студентам аккумулировать новые знания, идеи о продуктах, которые сегодня актуальны в мире, − подчеркивает экономист.

Отставание по наукоемкости ВВП играет большую роль в том, чтобы суметь конкурировать с ближайшими соседями и странами, выходящими на те же рынки, что и Беларусь. Поэтому так важны трансформация отношения к науке, признание ее роли в развитии инновационной экономике, преобразование вузов из мест, где из уст в уста передаются старые знания, в структуры поиска новых идей и разработки инновационных проектов, связь научных институтов, вузов и коммерческих структур. Без этого можно стараться повысить рост экономики, но она так и продолжит отставать от стран, которые делают ставку на новейшие разработки и вкладывают большие средства в научную деятельность.

Как в Казахстане разработали дорожную карту по поддержке внедрения инноваций для предприятий в зависимости от их размера, рынков сбыта, целей, так и в Беларуси правительство могло бы не переписывать в каждой новой стратегии цели по затратам на науку и разработки, а внедрить реальные механизмы, способные изменить ситуацию.

Это различные льготные кредиты на инновационные разработки для малого и среднего бизнеса, предоставление налоговых каникул, развитие венчурного финансирования, содействие партнерству между научной и предпринимательской средой. А также развитие инновационной инфраструктуры, создание благоприятной среды и изменения в миграционной политике, которые бы упрощали возможности для привлечения зарубежных ученых, иностранных инновационных стартапов, считает Мария Акулова.