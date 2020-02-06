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Головная боль Кремля

  • Павел Казарин, «Крым.Реалии»
  • 6.02.2020, 13:45
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Головная боль Кремля
Павел Казарин

Кто первым заговорит о поставках воды в Крым?

На полуострове сейчас перебои с водой. В городах горячее водоснабжение готовятся давать лишь по выходным. Холодную воду — по часам. Запасов в водохранилищах недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

Российские СМИ пишут о том, что Симферополь может остаться без воды уже к маю. В целом же основные водохранилища региона заполнены на треть — и этого может хватить до июня.

Внимание, вопрос. Кто первый в Киеве начнет говорить о возобновлении поставок воды в Крым?

Вода — главный дефицит полуострова после аннексии. До 2014-го днепровская вода обеспечивала до 90% потребностей региона. Спустя месяц после вторжения Киев перекрыл Северо-Крымский канал.

Российские власти сооружали водозаборы, бурили скважины, но фундаментально это вопрос решить не могло. Скорее, наоборот — привело к засолению почв в Северном Крыму, и сельское хозяйство в тех краях угасло.

Российские власти региона колеблются между демонстративной бравадой («Украина превратила Днепр в канализацию, и нам такой воды не нужно») и требованиями («Днепр берет начало на территории России и Украине не принадлежит»). Но теперь, судя по всему, уже не до позерства.

Переговоры с террористами — это всегда пространство сложного выбора

Туристов можно привезти самолетами. Электроэнергию — поставлять по энергомосту из Краснодарского края России. Но воду полуострову может обеспечить лишь материковая Украина. И только Киев в силах избавить Кремль от головной боли. Которая появилась у него с тех самых пор, как Москва решила сменить флаги в Крыму.

Вдобавок, украинские власти недавно заявляли о готовящемся обмене с Российской Федерацией. Чиновники заявляли о том, что формулу «всех на всех» удастся воплотить в жизнь. Намекали на то, что в этом списке могут оказаться крымские татары, которых Кремль активно сажает в тюрьмы последние шесть лет.

Олег Сенцов в свое время говорил о том, что людей можно менять лишь на людей — а не на политические уступки. Но логика Кремля состоит как раз в обратном. И у меня есть ощущение, что в ближайшее время Украина вновь может погрузиться в очередное внутреннее противостояние.

Нам вновь могут предложить выбор. Когда на одной чаше весов окажется политическое решение (возобновление поставок воды в Крым), а на другой — гуманитарное (возвращение украинских граждан). При этом нам обязательно расскажут о том, что поставки воды на полуостров — это тоже гуманитарный акт. Что таким образом мы заботимся о соотечественниках. Сошлются на Израиль и обвинят в воинственности тех, кто не согласится.

Безусловно, эта логика найдет немало сторонников. Потому что на кону будут конкретные жизни и частные судьбы. В то время как другая сторона станет апеллировать вещами куда более абстрактными и неосязаемыми. Наподобие суверенитета, государственных интересов и институциональной памяти.

Переговоры с террористами — это всегда пространство сложного выбора. Начиная от принципиальной допустимости подобного шага. И заканчивая границей возможных уступок. Но любое возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе.

Есть ситуации, в которых не бывает очевидных решений, в которых каждый выбор сопровождается шлейфом последствий. Президентская должность требует умения просчитывать ситуации. А еще она требует умения брать на себя ответственность не только за популярные решения, но еще и за непопулярные. Привычка нравиться способна сыграть злую роль.

Вероятно, Киев будет сдавать этот экзамен на наших глазах.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»


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