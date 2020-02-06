Александр Глеб думает над продолжением карьеры в «Ислочи» 3 6.02.2020, 18:54

Александр Глеб

38-летний футболист рассказал o секрете хорошей формы.

Слова Александра Глеба приводит kp.by.

- Какие шансы сборной Беларуси в мартовских играх плей-офф Лиги наций, чтобы выйти на Евро-2020?

- Хорошего ничего не могу сказать. А плохое не хочется.

- Как январь проводите? Обычно в это время сборы, подготовка к сезону.

- Я опытный боец, если надо, набираю форму за две недели. На самом деле отдыхаю с семьей, хочется с ними больше времени проводить. А как соскучусь по футболу - будет видно.

- Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковских как раз говорил, что вы можете набрать форму за две недели, можете помочь его команде. Ждать вас в «Ислочи» в качестве игрока?

- Пока не буду говорить.

- Как форму поддерживаете?

- Лыжи, хоккей, пляжный футбол - в отпуске этим занимаюсь, играю в свое удовольствие. Организм требует нагрузок, есть желание заниматься тем, что нравится. Хожу с друзьями на хоккей, хотя не все там получается.

- Недавно Самюэль Это’о сказал: «Хорошо помню Глеба. В «Барселоне» его не ставили на излюбленную позицию, а закрывали им дыры. Глеб по своему характеру лидер, и он хотел большего. Да, в «Барсе» ему не удалось реализовать себя полностью, но в целом он провел хорошую карьеру».

- Не читал это. Ну, сказал и сказал. У нас с ним хорошие отношения. Я сам знаю, почему не заиграл. Конкуренция большая была, еще мой характер… Сыграл около 30 игр за «Барселону». Стать основным игроком не получилось из-за тех ситуаций, которые произошли в жизни, было тяжело настроиться на футбол.

- У вас есть жизненный девиз?

- Всегда (смеется)! Смотрю на жизнь позитивно, стараюсь искать хорошее. Это самое главное. Если искать негатив, таким и становишься. Главное - улыбка, получать удовольствие - и вперед.